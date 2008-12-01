Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:54
M-A-X написав:
Неудобно удалять пользователя из списка недругов.
Нужно из списка недругов копировать ид пользователя, манипулировать в адресе страницы для получения профиля пользователя, а потом уже удалять из недругов.
Дякую, додам в список побажань. Правда не обіцяю, коли це реалізують.
З повагою,
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Ірина_
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