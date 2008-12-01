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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:54

  M-A-X написав:Неудобно удалять пользователя из списка недругов.
Нужно из списка недругов копировать ид пользователя, манипулировать в адресе страницы для получения профиля пользователя, а потом уже удалять из недругов.

Дякую, додам в список побажань. Правда не обіцяю, коли це реалізують.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:40

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Чи не можна медалі покомпактніше, а то получається щось в стилі пізнього Брєжнєва, а самі нагороди в рази довші за повідомлення.
Не сприйміть за заздрощі.
Зображення
А по "форумчанах року", то замітив, що чимало після визнання покидали форум, чи то замало нагородили, чи досягли бажаного.
З Новим роком! З новим щастям!
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:58

Дякую, а зараз краще?
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:03

  Ой+ написав:А по "форумчанах року", то замітив, що чимало після визнання покидали форум, чи то замало нагородили, чи досягли бажаного.
З Новим роком! З новим щастям!

Ні-і-і, поки мені не вліплять біля аватарки Форумчанин року - я звідси нікуди не дінусь. :mrgreen:
  Ірина_ написав:Дякую, а зараз краще?

Так, набагато краще. Дякуємо. Тільки було б ще краще, якби бронзові нагороди були б у верхньому ряді третіми, як і раніше, а нові - знизу.
Striker
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:16

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Striker написав:Так, набагато краще. Дякуємо. Тільки було б ще краще, якби бронзові нагороди були б у верхньому ряді третіми, як і раніше, а нові - знизу.

Сибарит
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