Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

M-A-X написав:Неудобно удалять пользователя из списка недругов. Нужно из списка недругов копировать ид пользователя, манипулировать в адресе страницы для получения профиля пользователя, а потом уже удалять из недругов.
Дякую, додам в список побажань. Правда не обіцяю, коли це реалізують.
Чи не можна медалі покомпактніше, а то получається щось в стилі пізнього Брєжнєва, а самі нагороди в рази довші за повідомлення. Не сприйміть за заздрощі. А по "форумчанах року", то замітив, що чимало після визнання покидали форум, чи то замало нагородили, чи досягли бажаного. З Новим роком! З новим щастям!