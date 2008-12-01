Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: П'ят 31 гру, 2021 11:54
M-A-X написав:
Неудобно удалять пользователя из списка недругов.
Нужно из списка недругов копировать ид пользователя, манипулировать в адресе страницы для получения профиля пользователя, а потом уже удалять из недругов.
Дякую, додам в список побажань. Правда не обіцяю, коли це реалізують.
З повагою,
Ірина_
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:40
Чи не можна медалі покомпактніше, а то получається щось в стилі пізнього Брєжнєва, а самі нагороди в рази довші за повідомлення.
Не сприйміть за заздрощі.
А по "форумчанах року", то замітив, що чимало після визнання покидали форум, чи то замало нагородили, чи досягли бажаного.
З Новим роком! З новим щастям!
Ой+
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 17:58
Дякую, а зараз краще?
Ірина_
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:03
Ой+ написав:
А по "форумчанах року", то замітив, що чимало після визнання покидали форум, чи то замало нагородили, чи досягли бажаного.
З Новим роком! З новим щастям!
Ні-і-і, поки мені не вліплять біля аватарки Форумчанин року - я звідси нікуди не дінусь.
Ірина_ написав:
Дякую, а зараз краще?
Так, набагато краще. Дякуємо. Тільки було б ще краще, якби бронзові нагороди були б у верхньому ряді третіми, як і раніше, а нові - знизу.
Striker
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 18:16
Striker написав:
Так, набагато краще. Дякуємо. Тільки було б ще краще, якби бронзові нагороди були б у верхньому ряді третіми, як і раніше, а нові - знизу.
Сибарит
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:07
Striker написав: Ой+ написав:
А по "форумчанах року", то замітив, що чимало після визнання покидали форум, чи то замало нагородили, чи досягли бажаного.
З Новим роком! З новим щастям!
Ні-і-і, поки мені не вліплять біля аватарки Форумчанин року - я звідси нікуди не дінусь.
Ірина_ написав:
Дякую, а зараз краще?
Так, набагато краще. Дякуємо. Тільки було б ще краще, якби бронзові нагороди були б у верхньому ряді третіми, як і раніше, а нові - знизу.
Вже у Новому році)
Ірина_
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 21:25
vitaliian
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