Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Вів 04 січ, 2022 11:46
Ірина_ написав: koind02 написав:Ірина_
можете помочь со сменой ника?
Доброго ранку. Уточніть, на який хочете змінити.
З повагою,
Готово!
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Вів 04 січ, 2022 13:03
Ірина_ написав: Ірина_ написав: koind02 написав:Ірина_
можете помочь со сменой ника?
Доброго ранку. Уточніть, на який хочете змінити.
З повагою,
Готово!
З повагою,
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Мизантрóп
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Додано: Вів 04 січ, 2022 17:02
Мизантрóп
Вам також змінити?
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 06 січ, 2022 14:56
Можно ли сделать, чтобы в голосовалках можно было выбирать больше одного варианта?
А то смысл некоторых голосовалок теряется.
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M-A-X
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Додано: Чет 06 січ, 2022 14:58
M-A-X написав:Можно ли сделать, чтобы в голосовалках можно было выбирать больше одного варианта?
А то смысл некоторых голосовалок теряется.
Можно, при создании голосовалки есть такой вариант
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Faceless
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Додано: Чет 06 січ, 2022 15:06
Faceless написав:
M-A-X написав:Можно ли сделать, чтобы в голосовалках можно было выбирать больше одного варианта?
А то смысл некоторых голосовалок теряется.
Можно, при создании голосовалки есть такой вариант
Можете переделать тут На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?
?
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M-A-X
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Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:31
M-A-X написав: Faceless написав:
M-A-X написав:Можно ли сделать, чтобы в голосовалках можно было выбирать больше одного варианта?
А то смысл некоторых голосовалок теряется.
Можно, при создании голосовалки есть такой вариант
Можете переделать тут На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?
?
Готово
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Ірина_
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Додано: Пон 10 січ, 2022 14:08
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yanyura
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