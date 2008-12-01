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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 243244245246
Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 11:46

  Ірина_ написав:
  koind02 написав:Ірина_ можете помочь со сменой ника?

Доброго ранку. Уточніть, на який хочете змінити.

З повагою,


Готово!

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 13:03

  Ірина_ написав:
  Ірина_ написав:
  koind02 написав:Ірина_ можете помочь со сменой ника?

Доброго ранку. Уточніть, на який хочете змінити.

З повагою,


Готово!

З повагою,

Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 17:02

Мизантрóп
Вам також змінити?

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Вів 04 січ, 2022 17:08

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

пусть будет,а то запутаемся в никах :lol:
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:56

После отправки быстрого ответа не добало его и очистило поле

Можно ли сделать, чтобы в голосовалках можно было выбирать больше одного варианта?
А то смысл некоторых голосовалок теряется.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 14:58

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

M-A-X написав:Можно ли сделать, чтобы в голосовалках можно было выбирать больше одного варианта?
А то смысл некоторых голосовалок теряется.
Можно, при создании голосовалки есть такой вариант
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 06 січ, 2022 15:06

  Faceless написав:
M-A-X написав:Можно ли сделать, чтобы в голосовалках можно было выбирать больше одного варианта?
А то смысл некоторых голосовалок теряется.
Можно, при создании голосовалки есть такой вариант

Можете переделать тут На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?
?
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 07 січ, 2022 17:31

  M-A-X написав:
  Faceless написав:
M-A-X написав:Можно ли сделать, чтобы в голосовалках можно было выбирать больше одного варианта?
А то смысл некоторых голосовалок теряется.
Можно, при создании голосовалки есть такой вариант

Можете переделать тут На какие параметры вы смотрите при выборе новостройки?
?

Готово
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 січ, 2022 14:08

Поправьте переход по ссылке
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