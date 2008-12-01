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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:02

Одного троля так накормили, что разорвало. Неделю будут сшивать. Второй ходит кругами, иногда заглядывает со словами "не соскучились?" , и не получив желаемого ответа, идёт бродить кущами дальше. Ещё парочка разнополая фыркнула, что их не понимают и перекручивают, тоже где-то притихла. Так что не считаю работу по очистке ветки от плоскоземельцев проваленной .
Якщо якийсь дописувач веде роботу по очистці гілці, внаслідок якої на гілці залишається тільки
його думка
а неправильні( з його примітивної точки зору ) вичищаються...
То що буде з форумом?
Припустимо дописувач є працівником цього форуму під прикриттям простого користувача..
Як називають людину яка рубає сук на якому сидить?
З іншого боку
Якщо ж дописувач не є штатним працівником форуму...
як називаються люди які спокійно спостерігають на те що якийсь неадекват рубає сук на якому вони сидять ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:26

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  budivelnik написав:То що буде з форумом


Вы очень преувеличиваете значение тролей и прочих маргиналов в жизни форума.
С тех пор как вы обиделись на то, что вам указывают на откровенные глупости в цифровых расчетах , и решили не появляться, с тех пор в жизни форума ничего не изменилось в негативную сторону. И вряд ли это произойдет.
Вы пришли сказать,что вы заработали в своей жизни "7 нолей" денег, а вас не хотят слушать и ценить? Ну количество нолей , которые каждый из нас может вербально задекларировать на этом форуме , может быть любым и это никак не говорит об особом форумном статусе этого человека. В то же время, в очень многих топиках ваше мнение слушают и ценят, что однако не говорит о вашей правоте абсолютно всегда и по всем темам.
Хочу снова вам сказать: хотите общаться - приходите и общайтесь.
Проблема ведь не в том, что запрещено высказывать альтернативные мнения. Проблема в том,что когда вам указывают на слабость вашей аргументации, вы начинаете проявлять агрессию, за которую вас банят. Далее вы обижаетесь и уходите навремя.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:42

Hotab предлагаю за информацию сколько у кого нулей, метров и сантиметров - банить. Поскольку проверить это нельзя, считать такую информацию "априори манипулятивной" (типа если у меня нулей больше вашего значит мое мнение тоже весит больше)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:45

vitaliian , я скажу больше: эта информация не только манипулятивна, а ещё и говорит о слабости. Человек понимает, что его позиция очень слабая, что не хватает знаний, его не воспринимают и критикуют, он достает из ш̶т̶а̶н̶о̶в рукава последний аргумент "да кто вы такие, чтоб меня не слушать!!! Я миллионер!!". Я искренне удивлен, что человек до сих пор не понимает таких простых вещей.
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 15:50

Hotab слабость не преступление, за это не банят. А провокаторов которые постоянно интересуются сколько ты заработал (кроме относительных величин в % к чему то) надо тоже в бан отправлять. В знак уважения к персональным данным.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:04

Чим відрізняється успішна людина з реального життя
від борцунів у віртуальному?
Навіть з повідомлень вище
1 Я не згадував про те що мені треба надати перференції
2 Я не боровся з конкретним ніком( навіть видалив нік і подав допис просто як безіменну цитату)
3 Мене цікавило благополуччя для усіх(вільна атмосфера на форумі) а не варіанти боротьби з віртуальними невдахами.
Наприклад
Суб 20 січ, 2018 18:28
budivelnik
https://forum.finance.ua/topic206636.html
  budivelnik написав:Розгляньте обмеження, яке б не давало користувачу писати на одній сторінці більше 2 повідомлень
Бо деякі гілки переходять в міжсобойчик
Наприклад будівельник-дейтройт
На кожній сторінці є одне-два повідомлення від будівельника і по 3-5 відповідей дейтройта на кожне з повідомлень
Як це зробити
Ну наприклад заборонити писати більше двох повідомлень на сторінку.Я думаю що присутність 2 (на крайняк три) з 10 повідомлень на кожній з сторінок більш ніж достатньо щоб
а - донести свою думку
б - дати можливість(залишити місце) і іншим донести свою думку.
Якщо навіть щось забув- то можеш відредагувати вже написане.
Тут є щось про кількість нулів?
Чи сама пропозиція(не більше двох повідомлень на сторінці) створює для мене якісь переваги?
Чи може лайномети розуміють , що якщо не зможуть забивати все і вся( як бурян)...тоді розумних буде краще видно
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:11

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  budivelnik написав:успішна людина з реального життя

не кичится своими успехами в 50% своих сообщений. В то же время из учётки budivelnik всюду сквозит "вы тут все голодные нищие пенсионеры-неудачники ,которые ничего в жизни не достигли, а я алигарх, слушайте все меня".
  budivelnik написав:1 Я не згадував про те що мені треба надати перференції


Вы об этом наговорили в другой теме.
  budivelnik написав:Я не боровся з конкретним


В той другой теме вы конкретно указали, кого вам надо убрать из форума, что ваша честь осчастливила нас своим присутствием.
  budivelnik написав:Мене цікавило благополуччя для усіх


А вас просили "усі" позаботиться о них? С чего вы взяли, что им плохо?? Может ,все же,вы сейчас о себе печетесь?

  budivelnik написав:Тут є щось про кількість нулів?

А якщо я вам знайду хоча б 5 ваших повідомлень про ваші зароблені "нулі", ви вибачитись і підете ще кілька місяців погуляєте??
Hotab
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:15

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Hotab написав:А вас просили "усі" позаботиться о них? С чего вы взяли, что им плохо?? Может ,все же,вы сейчас о себе печетесь?
потому что Бог думает о всех нас. Стыдно не знать.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 12 січ, 2022 16:22

  budivelnik написав:Якщо ж дописувач не є штатним працівником форуму...
як називаються люди які спокійно спостерігають на те що якийсь неадекват рубає сук_ на якому вони сидять ?

Ви забули кому поставити в дієприкметниковому обороті. І він, мабуть, не неадекват.
Slx
 
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