Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:50

  Ірина_ написав:
  yanyura написав:Поправьте переход по ссылке
Весь рейтинг Топ-ответов

в
Найкращі відповіді за минулий тиждень

т.к. он ведет не на
Форумчани року 2022
а, по-прежнему на
Форумчани року 2021

Дякую, ще зранку поставили задачу колегам.

З повагою,

пятница, вечер - коллеги не спешат...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 00:19

Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
Не можу за станом здоров'я
Не вакцинувався і не буду
Ще в роздумах

Враховуючи можливість робити бустери і скороплинність між 1 та 2 дозами пропоную замінити на це з правом зміни вибору:

Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще.
Зробив 2 щеплення, зроблю ще.
Зробив 2 щеплення і досить.
Зробив 1 щеплення.
Не буду робити щеплення.
Інше.
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