Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
Не можу за станом здоров'я
Не вакцинувався і не буду
Ще в роздумах
Враховуючи можливість робити бустери і скороплинність між 1 та 2 дозами пропоную замінити на це з правом зміни вибору:
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще.
Зробив 2 щеплення, зроблю ще.
Зробив 2 щеплення і досить.
Зробив 1 щеплення.
Не буду робити щеплення.
Інше.