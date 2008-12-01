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Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:50
Ірина_ написав:
Дякую, ще зранку поставили задачу колегам.
З повагою,
пятница, вечер - коллеги не спешат...
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Shaman
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Додано: Сер 19 січ, 2022 00:19
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
Не можу за станом здоров'я
Не вакцинувався і не буду
Ще в роздумах
Враховуючи можливість робити бустери і скороплинність між 1 та 2 дозами пропоную замінити на це з правом зміни вибору:
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще.
Зробив 2 щеплення, зроблю ще.
Зробив 2 щеплення і досить.
Зробив 1 щеплення.
Не буду робити щеплення.
Інше.
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Slx
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Додано: Чет 20 січ, 2022 17:42
Slx написав:
Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще.
Зробив 2 щеплення, зроблю ще.
Зробив 2 щеплення і досить.
Зробив 1 щеплення.
Не буду робити щеплення.
Інше.
Добре, зробимо
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Faceless
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Додано: Чет 27 січ, 2022 14:13
Когда-то была традиция в начале года переносить хвосты самых длинных тем в архив. Если к ней вернуться, это не поможет разгрузить немного форум? Как-то тяжело ему последнее время.
Уже есть и 10К страниц.
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Сибарит
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Додано: Чет 27 січ, 2022 14:42
Сибарит написав:
Когда-то была традиция в начале года переносить хвосты самых длинных тем в архив. Если к ней вернуться, это не поможет разгрузить немного форум? Как-то тяжело ему последнее время.
Уже есть и 10К страниц.
Дякую за пропозицію. Поки навантажена іншою роботою, тільки до обіду 16 листів від Автора 77
Если к ней вернуться, это не поможет разгрузить немного форум?
Вже пробували, не допомагає. Навіть масово видаляли старі теми.
Звільнюся, великі теми закину в архів.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 27 січ, 2022 17:22
Як мінімум, це повинно видалити непотрібний мотлох із підписок типу Політична тема та інші, котрі не хочешь вже бачити.
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Slx
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Додано: Пон 31 січ, 2022 03:31
Slx написав:
Як мінімум, це повинно видалити непотрібний мотлох із підписок типу Політична тема та інші, котрі не хочешь вже бачити.
Може краще від них самому відписатися було? Я щойно виявив, що велика частина тем, на які я був підписаний у сторонньому софті більше не існує (змінила адреси) або ще гірше - існує, але у RSS форум віддає неактуальні дані. І тепер я маю кожну перевірити руками і перепідписатися, якщо вона переїхала або взагалі втратив можливість зручно читати, якщо тема "зламалася". Який був сенс у цій операції, якщо завчасно відомо, що така чистка не несе жодного позитивного ефекту? Тема про зручність, а створили складнощі
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klug
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