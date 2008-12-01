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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 244245246247
Повідомлення Додано: П'ят 14 січ, 2022 19:50

  Ірина_ написав:
  yanyura написав:Поправьте переход по ссылке
Весь рейтинг Топ-ответов

в
Найкращі відповіді за минулий тиждень

т.к. он ведет не на
Форумчани року 2022
а, по-прежнему на
Форумчани року 2021

Дякую, ще зранку поставили задачу колегам.

З повагою,

пятница, вечер - коллеги не спешат...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 січ, 2022 00:19

Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити тільки один бустер
Зробив щеплення двома дозами, готовий зробити бустер і всі наступні
Зробив щеплення двома дозами, не готовий робити бустер(и)
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу, але не бустер
Зробив щеплення 1-ю дозою, планую другу і всі наступні
Найближчим часом планую вакцинацію 1-ю дозою
Не можу за станом здоров'я
Не вакцинувався і не буду
Ще в роздумах

Враховуючи можливість робити бустери і скороплинність між 1 та 2 дозами пропоную замінити на це з правом зміни вибору:

Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще.
Зробив 2 щеплення, зроблю ще.
Зробив 2 щеплення і досить.
Зробив 1 щеплення.
Не буду робити щеплення.
Інше.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 січ, 2022 17:42

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Slx написав:Зробив 3 щеплення, можливо зроблю ще.
Зробив 2 щеплення, зроблю ще.
Зробив 2 щеплення і досить.
Зробив 1 щеплення.
Не буду робити щеплення.
Інше.

Добре, зробимо
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 14:13

Когда-то была традиция в начале года переносить хвосты самых длинных тем в архив. Если к ней вернуться, это не поможет разгрузить немного форум? Как-то тяжело ему последнее время.
Уже есть и 10К страниц.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 14:42

  Сибарит написав:Когда-то была традиция в начале года переносить хвосты самых длинных тем в архив. Если к ней вернуться, это не поможет разгрузить немного форум? Как-то тяжело ему последнее время.
Уже есть и 10К страниц.


Дякую за пропозицію. Поки навантажена іншою роботою, тільки до обіду 16 листів від Автора 77 :mrgreen:
Если к ней вернуться, это не поможет разгрузить немного форум?

Вже пробували, не допомагає. Навіть масово видаляли старі теми.
Звільнюся, великі теми закину в архів.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 27 січ, 2022 17:22

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

Як мінімум, це повинно видалити непотрібний мотлох із підписок типу Політична тема та інші, котрі не хочешь вже бачити.
Slx
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 03:31

  Slx написав:Як мінімум, це повинно видалити непотрібний мотлох із підписок типу Політична тема та інші, котрі не хочешь вже бачити.

Може краще від них самому відписатися було? Я щойно виявив, що велика частина тем, на які я був підписаний у сторонньому софті більше не існує (змінила адреси) або ще гірше - існує, але у RSS форум віддає неактуальні дані. І тепер я маю кожну перевірити руками і перепідписатися, якщо вона переїхала або взагалі втратив можливість зручно читати, якщо тема "зламалася". Який був сенс у цій операції, якщо завчасно відомо, що така чистка не несе жодного позитивного ефекту? Тема про зручність, а створили складнощі :(
klug
 
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