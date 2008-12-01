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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 245246247248
Повідомлення Додано: Пон 31 січ, 2022 22:13

Re: ТАСКОМБАНК

Дякую, але без окулярів на вебці в 5.8 дюйма незручно.
А збільшення шрифту теж не комільфо. Буду ламати тапок. Звик :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 01:26

  stas_rst написав:Може хто що порадить ?

Порадити нічого не можу - сам страждаю з RSS-читалкою, але знаю причину та винуватців viewtopic.php?p=5384640#p5384640 Усе в ім'я зручності. Що характерно, тема на 10к сторінок не постраждала :-)

Р.S. можливо, якщо активно скаржитися, то на наступний рік це не повториться.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 лют, 2022 22:01

  klug написав:
  stas_rst написав:Може хто що порадить ?

Порадити нічого не можу - сам страждаю з RSS-читалкою, але знаю причину та винуватців viewtopic.php?p=5384640#p5384640 Усе в ім'я зручності. Що характерно, тема на 10к сторінок не постраждала :-)
Р.S. можливо, якщо активно скаржитися, то на наступний рік це не повториться.

Є ще думка перевстановити тапок і по новій набрати. Я Другий день займаюсь маразмом - читаю тапок і чищу пошту. Усі варіанти синхронної активації/деактивації закладок в тапку призводять або до спаму на мейл, або до відсутності інформування про нові повідомлення у самому тапку.
Раніше після активації у тапку закладки на конкретній темі потім можна було в пошті відмовитись від паралельного інформування на мейл і все працювало.
П - пАкращення.
ПС. Соррі за "не по темі"
stas_rst
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Повідомлення Додано: Сер 02 лют, 2022 09:54

  stas_rst написав:Я Другий день займаюсь маразмом - читаю тапок і чищу пошту.

А надо вообще подписываться? Просматриваю просто непрочитанные. Имхо вполне удобно.
Ну и почту можно ж отдельную завести для форума. Пусть спамит. )
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 03 лют, 2022 00:01

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  Aps написав:А надо вообще подписываться? Просматриваю просто непрочитанные. Имхо вполне удобно.

без підписки в тапку не показує появу нових повідомлень ... потрібно проглядати усі закладки на наявність нового. а якщо підписка включена, нові у тапку підсвічує, але й спам летить. Відключив інформування на пошту, пропали інформування у тапку (не оновлює).
Ну його в ср@ку, пропишу пошту на яху з 1998 року :)
stas_rst
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 08:35

Проблема із додаванням
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hostingkartinok.com refused to connect.

у всіх таке?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2022 11:27

  greenozon написав:Проблема із додаванням
---

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hostingkartinok.com refused to connect.

у всіх таке?

Да
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