Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

Дякую, але без окулярів на вебці в 5.8 дюйма незручно.
А збільшення шрифту теж не комільфо. Буду ламати тапок. Звик
|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 31 січ, 2022 22:13
Re: ТАСКОМБАНК
Дякую, але без окулярів на вебці в 5.8 дюйма незручно.
А збільшення шрифту теж не комільфо. Буду ламати тапок. Звик
Додано: Вів 01 лют, 2022 01:26
Порадити нічого не можу - сам страждаю з RSS-читалкою, але знаю причину та винуватців viewtopic.php?p=5384640#p5384640 Усе в ім'я зручності. Що характерно, тема на 10к сторінок не постраждала
Р.S. можливо, якщо активно скаржитися, то на наступний рік це не повториться.
Додано: Вів 01 лют, 2022 22:01
Є ще думка перевстановити тапок і по новій набрати. Я Другий день займаюсь маразмом - читаю тапок і чищу пошту. Усі варіанти синхронної активації/деактивації закладок в тапку призводять або до спаму на мейл, або до відсутності інформування про нові повідомлення у самому тапку.
Раніше після активації у тапку закладки на конкретній темі потім можна було в пошті відмовитись від паралельного інформування на мейл і все працювало.
П - пАкращення.
ПС. Соррі за "не по темі"
Додано: Сер 02 лют, 2022 09:54
Додано: Чет 03 лют, 2022 00:01
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
без підписки в тапку не показує появу нових повідомлень ... потрібно проглядати усі закладки на наявність нового. а якщо підписка включена, нові у тапку підсвічує, але й спам летить. Відключив інформування на пошту, пропали інформування у тапку (не оновлює).
Ну його в ср@ку, пропишу пошту на яху з 1998 року :)
Додано: Пон 07 лют, 2022 08:35
Проблема із додаванням
---
ДОДАТИ ЗОБРАЖЕННЯ
hostingkartinok.com refused to connect.
у всіх таке?
Додано: Пон 07 лют, 2022 11:27
Додано: Чет 10 лют, 2022 18:21
не хочется занудствовать, но ссылка по-прежнему указывает на 2021 год
я конечно понимаю, что месяц - это не срок...
Додано: Чет 10 лют, 2022 18:30
Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб
|