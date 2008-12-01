Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Нед 13 лют, 2022 00:38
Додано: Нед 13 лют, 2022 12:23
Hotab Спасибо.
Обычно пользовался быстрым ответом.
А оно срабатывает на ответ, цитату или цитирование в любых сообщениях?
Можете на это сообщение ответить?
Додано: Сер 02 бер, 2022 20:33
Сообщение не опубликовано. Попробуйте отправить ещё раз.
Пытаюсь отправить комментарий к статье, комментариев к которой еще нет. По нажатию кнопки "Отправить", слева от кнопки отображается серым цветом "Сообщение не опубликовано. Попробуйте отправить ещё раз." Текст комментария пробовал менять, не помогает.
Додано: Сер 02 бер, 2022 22:33
Например, эта https://news.finance.ua/ru/vodafone-ukr ... noy-spisok
Додано: Чет 03 бер, 2022 12:09
Я теж не можу коментувати, уточнюю у колег.
З повагою,
Додано: Вів 08 бер, 2022 17:36
Re: ПУМБ
Вопрос ко всем форумчанам. как сделать настройки чтоб форум чуть поконтрастнее был- читать реально тяжело- всё молоко. Во времена движа вокруг временных администраций (Моргана, Sova9,Фунтик) 2009 -2011 годов намного страници более читабельны были. И тут покращання...
Додано: Суб 12 бер, 2022 20:24
Щойно побачив, що ще кілька тем, на які був підписаний "оптимізовані та заархівовані". Чи не можна перенести цю підривну діяльність до кращих часів?
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