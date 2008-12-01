RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 247248249250>
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 00:38

  M-A-X написав:А настройка "Всегда сообщать мне об ответах:" вообще работала когда-то?

Зображення
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7330
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 12:23

Hotab Спасибо.
Обычно пользовался быстрым ответом.
А оно срабатывает на ответ, цитату или цитирование в любых сообщениях?
Можете на это сообщение ответить?
M-A-X
 
Повідомлень: 1921
З нами з: 08.10.15
Подякував: 736 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 13 лют, 2022 12:32

Зображення
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7330
З нами з: 15.02.09
Подякував: 509 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 20:33

Сообщение не опубликовано. Попробуйте отправить ещё раз.

Пытаюсь отправить комментарий к статье, комментариев к которой еще нет. По нажатию кнопки "Отправить", слева от кнопки отображается серым цветом "Сообщение не опубликовано. Попробуйте отправить ещё раз." Текст комментария пробовал менять, не помогает.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2192
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 21:18

summacut а яка стаття?
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 14.09.13
Подякував: 843 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 бер, 2022 22:33

  Ірина_ написав:summacut а яка стаття?


Например, эта https://news.finance.ua/ru/vodafone-ukr ... noy-spisok

Зображення
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2192
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 бер, 2022 12:09

  summacut написав:
  Ірина_ написав:summacut а яка стаття?


Например, эта https://news.finance.ua/ru/vodafone-ukr ... noy-spisok

Зображення

Я теж не можу коментувати, уточнюю у колег.

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 14.09.13
Подякував: 843 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 бер, 2022 18:23

Проблему усунули, коментарі працюють!
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3247
З нами з: 14.09.13
Подякував: 843 раз.
Подякували: 1873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 бер, 2022 17:36

Re: ПУМБ

Вопрос ко всем форумчанам. как сделать настройки чтоб форум чуть поконтрастнее был- читать реально тяжело- всё молоко. Во времена движа вокруг временных администраций (Моргана, Sova9,Фунтик) 2009 -2011 годов намного страници более читабельны были. И тут покращання...
kirilll22
 
Повідомлень: 25
З нами з: 08.03.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:24

Щойно побачив, що ще кілька тем, на які був підписаний "оптимізовані та заархівовані". Чи не можна перенести цю підривну діяльність до кращих часів?
klug
 
Повідомлень: 6716
З нами з: 18.08.14
Подякував: 292 раз.
Подякували: 914 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 247248249250>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, flom, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Удобство ПОРТАЛА (НЕ ФОРУМА): обсуждаем недостатки, указывае 1 ... 41, 42, 43
ТупУм » Пон 01 гру, 2008 17:23
421 193941
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 лют, 2022 11:34
Ірина_
Обсуждаем Приложение "Міняйло.Заявки" 1 ... 4, 5, 6
flom » Сер 25 бер, 2015 10:21
59 82952
Переглянути останнє повідомлення
Пон 21 лют, 2022 10:32
Ірина_
FAQ Вопросы участников форума о модерации: Почему...? 1 ... 4, 5, 6
Модератор » П'ят 19 чер, 2015 13:17
59 104411
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 січ, 2022 17:48
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Акордбанк (94)
12.03.2022 20:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.