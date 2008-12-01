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Удобство ФОРУМА: обсуждаем
недостатки, указываем на ошибки

Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки
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  #<1 ... 247248249250
Повідомлення Додано: Суб 12 бер, 2022 20:47

  klug написав:Щойно побачив, що ще кілька тем, на які був підписаний "оптимізовані та заархівовані". Чи не можна перенести цю підривну діяльність до кращих часів?

Добрий вечір!
Заплановану роботу ніхто не відміняв, тому ні.
Вибачте за незручності.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 20:35

  Ірина_ написав:
  klug написав:Щойно побачив, що ще кілька тем, на які був підписаний "оптимізовані та заархівовані". Чи не можна перенести цю підривну діяльність до кращих часів?

Добрий вечір!
Заплановану роботу ніхто не відміняв, тому ні.
Вибачте за незручності.

З повагою,

я тоже подписан на множество тем в RSS - что потребовало кучу правок, и это не конец?
в чем вообще смысл "архивировать"? чтобы уменьшить нумерацию страниц? что это дает кроме путаницы?
keep
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 бер, 2022 23:54

  keep написав:я тоже подписан на множество тем в RSS - что потребовало кучу правок, и это не конец?

Схоже, що ні. Я ще зустрічаю "товсті" теми на форумі, але підказувати не буду. Найгірше те, що увесь час потрібно контролювати і перевіряти усі підписки, бо не ясно, звідки "прилетить".
  keep написав:в чем вообще смысл "архивировать"? чтобы уменьшить нумерацию страниц? что это дает кроме путаницы?

Пишуть, що "традиція" така. Кілька років було тихо і от на тобі, згадали...
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Повідомлення Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:42

Re: Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошиб

  keep написав:в чем вообще смысл "архивировать"? чтобы уменьшить нумерацию страниц? что это дает кроме путаницы?

Оновлювалася інформація тільки в розділі Обслуговування в українських банках (гарне і погане). Пов'язано це із глобальним оновленням на порталі https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 14 кві, 2022 11:56

В мобільнобраузерній версії постійно відбувається розлогінування з акаунту. Галку "запам'ятати мене" ставлю, але все одно, протягом 6-8 годин мене розлогінює і потрібно вводити логін+пароль.
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