Удобство ФОРУМА: обсуждаем недостатки, указываем на ошибки

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Додано: Суб 12 бер, 2022 20:47
klug написав:
Щойно побачив, що ще кілька тем, на які був підписаний "оптимізовані та заархівовані". Чи не можна перенести цю підривну діяльність до кращих часів?
Добрий вечір!
Заплановану роботу ніхто не відміняв, тому ні.
Вибачте за незручності.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Нед 20 бер, 2022 20:35
Ірина_ написав: klug написав:
Щойно побачив, що ще кілька тем, на які був підписаний "оптимізовані та заархівовані". Чи не можна перенести цю підривну діяльність до кращих часів?
Добрий вечір!
Заплановану роботу ніхто не відміняв, тому ні.
Вибачте за незручності.
З повагою,
я тоже подписан на множество тем в RSS - что потребовало кучу правок, и это не конец?
в чем вообще смысл "архивировать"? чтобы уменьшить нумерацию страниц? что это дает кроме путаницы?
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keep
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Додано: Нед 20 бер, 2022 23:54
keep написав:
я тоже подписан на множество тем в RSS - что потребовало кучу правок, и это не конец?
Схоже, що ні. Я ще зустрічаю "товсті" теми на форумі, але підказувати не буду. Найгірше те, що увесь час потрібно контролювати і перевіряти усі підписки, бо не ясно, звідки "прилетить".
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keep написав:
в чем вообще смысл "архивировать"? чтобы уменьшить нумерацию страниц? что это дает кроме путаницы?
, що "традиція" така. Кілька років було тихо і от на тобі, згадали...
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klug
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Додано: П'ят 25 бер, 2022 12:42
keep написав:
в чем вообще смысл "архивировать"? чтобы уменьшить нумерацию страниц? что это дает кроме путаницы?
Оновлювалася інформація тільки в розділі Обслуговування в українських банках (гарне і погане)
. Пов'язано це із глобальним оновленням на порталі https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks
.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 14 кві, 2022 11:56
В мобільнобраузерній версії постійно відбувається розлогінування з акаунту. Галку "запам'ятати мене" ставлю, але все одно, протягом 6-8 годин мене розлогінює і потрібно вводити логін+пароль.
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042013
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Додано: Чет 14 кві, 2022 12:22
042013 написав:
В мобільнобраузерній версії постійно відбувається розлогінування з акаунту. Галку "запам'ятати мене" ставлю, але все одно, протягом 6-8 годин мене розлогінює і потрібно вводити логін+пароль.
Добрий день, шановний користувач.
Дякую за інформацію, передала колегам.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Нед 17 кві, 2022 10:46
часто когда захожу на форум и нажимаю на ссылку "активные темы" - пишет в ответ что слишком много опереаций поиска и просит повторить позже. хотя это точно первый вход на форум, как минимум в этот день. очистка кукис и кеша не помогает.
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deniska
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Додано: Пон 18 кві, 2022 13:59
deniska написав:
часто когда захожу на форум и нажимаю на ссылку "активные темы" - пишет в ответ что слишком много опереаций поиска и просит повторить позже. хотя это точно первый вход на форум, как минимум в этот день. очистка кукис и кеша не помогает.
Проблема існує вже давно, просто не вистачає рук зайнятися форумом. На жаль
З повагою,
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Ірина_
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