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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 13:15

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Пошук толком не працює. По темам в обслуговуванні банків - завжди 0 результатів.
Схоже, що це вже давно, бо писали вище.
Comando
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:58

  Comando написав:Пошук толком не працює. По темам в обслуговуванні банків - завжди 0 результатів.
Схоже, що це вже давно, бо писали вище.

Добрий день, шановний Comando!
Ви праві, вже дуже давно :| .
Судячи по завантаженості колег поки нічого виправляти, на жаль, не збираються.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:05

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Шото у вас какой-то баг висит в системе сайта и форума. Перехожу с главной страницы finance.ua/currency , там сбоку справа ТОП-новини.

Зображення


нажимаю любую топ-новость (или даже открыть в новой вкладке)
сам текст новости вроде идет по теме, но
1) картинка-фото в новости из первой (макдональса)

2) ответы и обсуждения снизу под текстом тоже тянутся из первой Топ-новости (если открывать на форуме отдельно, то тоже подтягивает макдональс-новость.

примеры:
:arrow:
Зображення

Зображення


:arrow:
Зображення

Зображення

:lol:
И подобное несоответствие и рассинхрон между новостью и комментами, относящимся вообще к другой новости, вообще встречал несколько раз (насколько помню и понял, то если переходить от одной новости к другой на боковом правом фрейме).


Пока писал "жалобу", то оно либо само пофиксилось, либо вручную пофиксили. Но скрины не горят и выше оставил на всякий случай :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:50

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

сейчас опять смотрю, к той же новости о крипте тянутся комменты и фото от новости "Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики".

(а было - от новости о "В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня")

цирк какой-то :lol:
Alex2007
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  #<1 ... 249250251252
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