Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Пошук толком не працює. По темам в обслуговуванні банків - завжди 0 результатів.
Схоже, що це вже давно, бо писали вище.
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Додано: Пон 05 вер, 2022 13:15
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Пошук толком не працює. По темам в обслуговуванні банків - завжди 0 результатів.
Схоже, що це вже давно, бо писали вище.
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:58
Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:05
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Шото у вас какой-то баг висит в системе сайта и форума. Перехожу с главной страницы finance.ua/currency , там сбоку справа ТОП-новини.
нажимаю любую топ-новость (или даже открыть в новой вкладке)
сам текст новости вроде идет по теме, но
1) картинка-фото в новости из первой (макдональса)
2) ответы и обсуждения снизу под текстом тоже тянутся из первой Топ-новости (если открывать на форуме отдельно, то тоже подтягивает макдональс-новость.
примеры:
И подобное несоответствие и рассинхрон между новостью и комментами, относящимся вообще к другой новости, вообще встречал несколько раз (насколько помню и понял, то если переходить от одной новости к другой на боковом правом фрейме).
Пока писал "жалобу", то оно либо само пофиксилось, либо вручную пофиксили. Но скрины не горят и выше оставил на всякий случай
Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:50
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
сейчас опять смотрю, к той же новости о крипте тянутся комменты и фото от новости "Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики".
(а было - от новости о "В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня")
цирк какой-то
Додано: Пон 26 вер, 2022 14:05
Добрий день, шановний Alex2007.
Такий цирк у нас частенько. Постійно передаю ці баги.
Дякую Вам за коментарі.
З повагою,
Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:25
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
такого зауваження при написанні повідомлень ще не було
так і є, коли повідомлення з декількох абзаців, я часто набираю його у Word, а потім вже копіюю
Додано: Суб 15 жов, 2022 21:15
питання з * - до кінця 2022 впораються чи ні? чи вже 2023 не за горами? щоб двічі не вставати
Додано: Пон 17 жов, 2022 08:36
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Бісить, коли повідомлення видаляють
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