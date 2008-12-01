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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 13:15

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Пошук толком не працює. По темам в обслуговуванні банків - завжди 0 результатів.
Схоже, що це вже давно, бо писали вище.
Comando
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:58

  Comando написав:Пошук толком не працює. По темам в обслуговуванні банків - завжди 0 результатів.
Схоже, що це вже давно, бо писали вище.

Добрий день, шановний Comando!
Ви праві, вже дуже давно :| .
Судячи по завантаженості колег поки нічого виправляти, на жаль, не збираються.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 09:05

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Шото у вас какой-то баг висит в системе сайта и форума. Перехожу с главной страницы finance.ua/currency , там сбоку справа ТОП-новини.

Зображення


нажимаю любую топ-новость (или даже открыть в новой вкладке)
сам текст новости вроде идет по теме, но
1) картинка-фото в новости из первой (макдональса)

2) ответы и обсуждения снизу под текстом тоже тянутся из первой Топ-новости (если открывать на форуме отдельно, то тоже подтягивает макдональс-новость.

примеры:
:arrow:
Зображення

Зображення


:arrow:
Зображення

Зображення

:lol:
И подобное несоответствие и рассинхрон между новостью и комментами, относящимся вообще к другой новости, вообще встречал несколько раз (насколько помню и понял, то если переходить от одной новости к другой на боковом правом фрейме).


Пока писал "жалобу", то оно либо само пофиксилось, либо вручную пофиксили. Но скрины не горят и выше оставил на всякий случай :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 23 вер, 2022 10:50

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

сейчас опять смотрю, к той же новости о крипте тянутся комменты и фото от новости "Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики".

(а было - от новости о "В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня")

цирк какой-то :lol:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 14:05

  Alex2007 написав:сейчас опять смотрю, к той же новости о крипте тянутся комменты и фото от новости "Кому нараховуватимуть субсидії цього опалювального сезону: пояснення Мінсоцполітики".

(а было - от новости о "В Україні порахували індекс Біг Мака: наскільки є недооціненою гривня")

цирк какой-то :lol:


Добрий день, шановний Alex2007.
Такий цирк у нас частенько. Постійно передаю ці баги.
Дякую Вам за коментарі.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 14 жов, 2022 08:25

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

такого зауваження при написанні повідомлень ще не було :)
Ви не можете написати повідомлення так швидко.

так і є, коли повідомлення з декількох абзаців, я часто набираю його у Word, а потім вже копіюю 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 15 жов, 2022 21:15

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:
  yanyura написав:Поправьте переход по ссылке
Весь рейтинг Топ-ответов
в
Найкращі відповіді за минулий тиждень
т.к. он ведет не на
Форумчани року 2022
а, по-прежнему на
Форумчани року 2021

Дякую, ще зранку поставили задачу колегам.

З повагою,

не хочется занудствовать, но ссылка по-прежнему указывает на 2021 год :oops:

я конечно понимаю, что месяц - это не срок... :D

питання з * - до кінця 2022 впораються чи ні? чи вже 2023 не за горами? щоб двічі не вставати :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:12

:mrgreen: Shaman
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 жов, 2022 08:36

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Бісить, коли повідомлення видаляють
Andrey2512
 
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