Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:45
Сейчас на фронтах, рискуя жизнью, воюют с орками наши форумчане, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные - bfmgroup, Bobua, Denik, freeze, Hotab, kingkongovets, холява, Успіх, ... (прошу прощения у тех, кого не назвал, надеюсь форумчане дополнят).
Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захисник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.
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yanyura
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Додано: Пон 21 лис, 2022 11:54
yanyura , +ККЦ
З.І. але це не значить, що я підтримую ідею)). Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова. )). А медалі, що видаються тут - це видно за що, це прозоро.
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Hotab
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:01
Hotab написав:yanyura
, +ККЦ
З.І. але це не значить, що я підтримую ідею)). Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова. )). А медалі, що видаються тут - це видно за що, це прозоро.
так точно ) краще грошима ...
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lamal
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:07
yanyura
Меньше за все я 24.02 думав про медальку на форумі))) Тим більше з помилкою в назві))) Живі, здорові, перемагаємо - вже добре;) Є або буде за що - держава нагородить!
По темі, які шанси побачити євро менше одиниці в найближчі неділю-дві????
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viy
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:15
Hotab
Все эти форумчане до 10 и более лет на форуме. Может я и идеалист в этом плане, но не поверю, что эти форумчане готовы пожертвовать своей репутацией ради примерно таких слов "я воюю".
А что такое ККЦ? Гугл выдал только "Корейский культурный центр", но это явно не то. Правда при моей дневной скорости Инета 10-40 килобит/сек. особо не поишещь.viy
Лично я равнодушен к медалям, но мне хочется чтобы воюющие форумчане были особо выделены.
помилкою в назві
Но я же написал
примерное название
на точное не претендую, согласен на любое.
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yanyura
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Додано: Пон 21 лис, 2022 12:54
yanyura написав:
А что такое ККЦ
В вузьких кругах ( на гілці нерухомості ) так кличуть колегу kingkongovetc (за правильність написання не впевнений). Дай бог , що він живий-здоровий, там дуже серйозний підрозділ. Для них нема "сьогодні туман, буду на форумі ватних розминати", як у мене.
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Hotab
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Додано: Пон 21 лис, 2022 13:04
Hotab
Спасибо, добавил kingkongovets.
viy
Спасибо. Исправил "Захісник" на "Захисник".
Востаннє редагувалось yanyura
в Пон 21 лис, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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yanyura
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Додано: Пон 21 лис, 2022 15:17
Hotab написав:
Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова.
Я не вижу особой проблемы в том, что кто-то примажется. Я вижу проблему в том, что мы наверняка не знаем и десятой части тех, кто реально защищает.
yanyura написав:
Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захисник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.
Если уж вводить что-то подобное, это должен быть совершенно отдельный знак отличия, расположенный в другом месте. В одном ряду с медалями форумных конкурсов - это слишком мелко.
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