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Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 250251252253
Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:45

Сейчас на фронтах, рискуя жизнью, воюют с орками наши форумчане, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные - bfmgroup, Bobua, Denik, freeze, Hotab, kingkongovets, холява, Успіх, ... (прошу прощения у тех, кого не назвал, надеюсь форумчане дополнят).

Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захисник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 11:54

yanyura , +ККЦ
З.І. але це не значить, що я підтримую ідею)). Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова. )). А медалі, що видаються тут - це видно за що, це прозоро.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:01

  Hotab написав:yanyura , +ККЦ
З.І. але це не значить, що я підтримую ідею)). Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова. )). А медалі, що видаються тут - це видно за що, це прозоро.
так точно ) краще грошима ...
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:07

yanyura
Меньше за все я 24.02 думав про медальку на форумі))) Тим більше з помилкою в назві))) Живі, здорові, перемагаємо - вже добре;) Є або буде за що - держава нагородить!

По темі, які шанси побачити євро менше одиниці в найближчі неділю-дві????
viy
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:15

Hotab
Все эти форумчане до 10 и более лет на форуме. Может я и идеалист в этом плане, но не поверю, что эти форумчане готовы пожертвовать своей репутацией ради примерно таких слов "я воюю".

А что такое ККЦ? Гугл выдал только "Корейский культурный центр", но это явно не то. Правда при моей дневной скорости Инета 10-40 килобит/сек. особо не поишещь.

viy
Лично я равнодушен к медалям, но мне хочется чтобы воюющие форумчане были особо выделены.
помилкою в назві

Но я же написал
примерное название

на точное не претендую, согласен на любое.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 12:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  yanyura написав:А что такое ККЦ

В вузьких кругах ( на гілці нерухомості ) так кличуть колегу kingkongovetc (за правильність написання не впевнений). Дай бог , що він живий-здоровий, там дуже серйозний підрозділ. Для них нема "сьогодні туман, буду на форумі ватних розминати", як у мене.
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 13:04

Hotab
Спасибо, добавил kingkongovets.

viy
Спасибо. Исправил "Захісник" на "Захисник".
Востаннє редагувалось yanyura в Пон 21 лис, 2022 13:24, всього редагувалось 1 раз.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 15:17

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

  Hotab написав:Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова.

Я не вижу особой проблемы в том, что кто-то примажется. Я вижу проблему в том, что мы наверняка не знаем и десятой части тех, кто реально защищает.

  yanyura написав:Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захисник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.

Если уж вводить что-то подобное, это должен быть совершенно отдельный знак отличия, расположенный в другом месте. В одном ряду с медалями форумных конкурсов - это слишком мелко.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 21 лис, 2022 17:20

Сибарит
Согласен.
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