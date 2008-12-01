Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Сейчас на фронтах, рискуя жизнью, воюют с орками наши форумчане, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные - bfmgroup, Bobua, Denik, freeze, Hotab, kingkongovets, холява, Успіх, ... (прошу прощения у тех, кого не назвал, надеюсь форумчане дополнят).
Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захисник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.
yanyura , +ККЦ З.І. але це не значить, що я підтримую ідею)). Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова. )). А медалі, що видаються тут - це видно за що, це прозоро.
Hotab написав:yanyura , +ККЦ З.І. але це не значить, що я підтримую ідею)). Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова. )). А медалі, що видаються тут - це видно за що, це прозоро.
В вузьких кругах ( на гілці нерухомості ) так кличуть колегу kingkongovetc (за правильність написання не впевнений). Дай бог , що він живий-здоровий, там дуже серйозний підрозділ. Для них нема "сьогодні туман, буду на форумі ватних розминати", як у мене.
Hotab написав:Хоча б тому, що ніхто на форумі не може бути впевнений, що ми захисники. Це лише наші слова.
Я не вижу особой проблемы в том, что кто-то примажется. Я вижу проблему в том, что мы наверняка не знаем и десятой части тех, кто реально защищает.
yanyura написав:Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захисник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.
Если уж вводить что-то подобное, это должен быть совершенно отдельный знак отличия, расположенный в другом месте. В одном ряду с медалями форумных конкурсов - это слишком мелко.
yanyura написав:Сейчас на фронтах, рискуя жизнью, воюют с орками наши форумчане, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные - bfmgroup, Bobua, Denik, freeze, Hotab, kingkongovets, холява, Успіх, ... (прошу прощения у тех, кого не назвал, надеюсь форумчане дополнят).
Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захисник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.