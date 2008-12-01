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Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 251252253254
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:05

  yanyura написав:Сейчас на фронтах, рискуя жизнью, воюют с орками наши форумчане, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные - bfmgroup, Bobua, Denik, freeze, Hotab, kingkongovets, холява, Успіх, ... (прошу прощения у тех, кого не назвал, надеюсь форумчане дополнят).

Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захисник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.

В лучшем случае, это обяжет его покинуть форум.
Таких багато.

Инкогнито - самый лучший вариант.
И это не помеха тому, что за много лет уже знакомы.
Kudrjavuy
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