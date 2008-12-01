RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Підтримка і
супровід (SUPPORT)
/
Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 251252253254
Повідомлення Додано: Вів 22 лис, 2022 17:05

  yanyura написав:Сейчас на фронтах, рискуя жизнью, воюют с орками наши форумчане, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные - bfmgroup, Bobua, Denik, freeze, Hotab, kingkongovets, холява, Успіх, ... (прошу прощения у тех, кого не назвал, надеюсь форумчане дополнят).

Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали, примерное название "Захисник України" с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан этой медалью.

В лучшем случае, это обяжет его покинуть форум.
Таких багато.

Инкогнито - самый лучший вариант.
И это не помеха тому, что за много лет уже знакомы.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10462
З нами з: 20.09.12
Подякував: 746 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 28 лис, 2022 12:58

Уважаемые администраторы! Вы наградили меня медалью в общем-то за мое обращение к вам - viewtopic.php?p=5510144#p5510144. Настоятельно прошу вас удалить у меня эту медаль, т.к. считаю, что эта медаль мною незаслужена (медаль за обращение к администрации форума!), в отличие от тех форумчан, которые сейчас воюют.
yanyura
 
Повідомлень: 6780
З нами з: 09.01.09
Подякував: 2035 раз.
Подякували: 1562 раз.
 
Профіль
6
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 22:21

Не знаю, в правильную ли ветку пишу. Рассмотрите пожалуйста возможность открытия форумов (отдельных тем форумов) finance.ua в телеграме, вместо сайта. Там поддерживаются все те же возможности, что и на сайте (ответы, цитирование, оценки), но удобство получше, в отличие от сайта.
Maximilian84
 
Повідомлень: 282
З нами з: 01.07.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 гру, 2022 23:44

  Maximilian84 написав:Не знаю, в правильную ли ветку пишу. Рассмотрите пожалуйста возможность открытия форумов (отдельных тем форумов) finance.ua в телеграме, вместо сайта. Там поддерживаются все те же возможности, что и на сайте (ответы, цитирование, оценки), но удобство получше, в отличие от сайта.
хоули щшит...
:shock: :evil: :oops: :twisted:
flysoulfly
 
Повідомлень: 1293
З нами з: 13.01.09
Подякував: 548 раз.
Подякували: 54 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 гру, 2022 17:47

  Maximilian84 написав:Не знаю, в правильную ли ветку пишу. Рассмотрите пожалуйста возможность открытия форумов (отдельных тем форумов) finance.ua в телеграме, вместо сайта. Там поддерживаются все те же возможности, что и на сайте (ответы, цитирование, оценки), но удобство получше, в отличие от сайта.

Передала Ваше побажання в редакцію.

З повагою,
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3504
З нами з: 14.09.13
Подякував: 891 раз.
Подякували: 1891 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 251252253254
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, flom, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обговорюємо сервіс Міняйло Заявки 1 ... 61, 62, 63
Anonymous » Пон 22 вер, 2014 14:55
629 331578
Переглянути останнє повідомлення
Сер 14 гру, 2022 10:16
Мизантрóп
Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки 1 ... 41, 42, 43
ТупУм » Пон 01 гру, 2008 17:23
427 303261
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 14 жов, 2022 12:05
Ірина_
Обговорюємо додаток Міняйло Заявки 1, 2, 3, 4, 5
flom » Сер 25 бер, 2015 10:21
47 95842
Переглянути останнє повідомлення
Вів 18 січ, 2022 10:37
vlad_grigoriev

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2175)
27.12.2022 18:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.