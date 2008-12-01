Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Вів 22 лис, 2022 17:05
yanyura написав:
Сейчас на фронтах, рискуя жизнью, воюют с орками наши форумчане, кадровые военные, добровольцы, мобилизованные - bfmgroup
, Bobua
, Denik
, freeze
, Hotab
, kingkongovets
, холява
, Успіх
, ...
(прошу прощения у тех, кого не назвал, надеюсь форумчане дополнят).
Прошу рассмотреть вопрос о введении на форуме новой медали
, примерное название "Захисник України"
с расположением на медали эмблемы ЗСУ, и награждение наших воюющих форумчан
этой медалью.
В лучшем случае, это обяжет его покинуть форум.
Таких багато.Инкогнито - самый лучший вариант.
И это не помеха тому, что за много лет уже знакомы.
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Додано: Пон 28 лис, 2022 12:58
Уважаемые администраторы! Вы наградили меня медалью в общем-то за мое обращение к вам - viewtopic.php?p=5510144#p5510144
. Настоятельно прошу вас удалить у меня эту медаль, т.к. считаю, что эта медаль мною незаслужена (медаль за обращение к администрации форума!), в отличие от тех форумчан, которые сейчас воюют.
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yanyura
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Додано: Чет 22 гру, 2022 22:21
Не знаю, в правильную ли ветку пишу. Рассмотрите пожалуйста возможность открытия форумов (отдельных тем форумов) finance.ua в телеграме, вместо сайта. Там поддерживаются все те же возможности, что и на сайте (ответы, цитирование, оценки), но удобство получше, в отличие от сайта.
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Maximilian84
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Додано: Чет 22 гру, 2022 23:44
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Додано: Вів 27 гру, 2022 17:47
Maximilian84 написав:
Не знаю, в правильную ли ветку пишу. Рассмотрите пожалуйста возможность открытия форумов (отдельных тем форумов) finance.ua в телеграме, вместо сайта. Там поддерживаются все те же возможности, что и на сайте (ответы, цитирование, оценки), но удобство получше, в отличие от сайта.
Передала Ваше побажання в редакцію.
З повагою,
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Ірина_
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