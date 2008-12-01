Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

pesikot написав:Хотелось бы спросить админов Это как ?
У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения
Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.
Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?
Коли вже дочекаємось відповідь модератора? Самому цікаво.
Нехай виправляють скоріше, бо може не втриматися і знов почнуться рефлексії.
pesikot написав:Хотелось бы спросить админов Это как ?
У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения
Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.
Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?
Элементарно, Ватсон! (с).
Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.
Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как
это сообщение от человека из вашего ЧС
(примерно так, точно не вспомню) и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.
Попробуйте сами на человеке из своего ЧС и увидите это.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 14 лют, 2023 23:22, всього редагувалось 1 раз.
yanyura написав:Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.
Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?
Элементарно, Ватсон! (с).
Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.
Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как
это сообщение от человека из вашего ЧС
(примерно так, точно не вспомню) и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.
Попробуйте сами на человеке из своего ЧС и увидите это.
Кроме этого случая есть ещё 2(два) варианта событий. Не входя - ты видишь все посты, при желании можешь с ними работать, не смотря на блокировку.
Damien написав:Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?
Кнопки "ответить" и "цитата" активны и проходят через регистрацию.
yanyura написав:Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.
Тоді в скріні не буде видно пімпочки "ЛС", а в даному випадку вона наявна. Можна, звичайно, придумати схеми як і це обійти, але чи не занадто складно ці конспірологічні теорії?
Чтобы было понятнее, показываю скринами. Для этого я ввел вас в свой ЧС, ессно потом вывел, т.к. вводил только для наглядности.
Как выглядит ваш пост при моем входе авторизованным.
1. До внесения вас в ЧС
2. После внесения в ЧС
3. При нажатии на "Показать это сообщение"
Обратите внимание, что 3 отличается от 1 жирным шрифтом сообщения. В первоначальном, с чего все началось, Напад росії і білорусі на Україну сообщение pesikot обычным шрифтом, цитируемое им сообщение detroytred жирным. И это сообщение неполное в цитируемом посте detroytred почему-то обрезана шапка "Напад росії і білорусі на Україну" (в 1 она синего цвета, в 3 черного). И никакой конспирологии, можете легко повторить это сами. Для этого вам потребуется не более 5 минут.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 15 лют, 2023 11:02, всього редагувалось 1 раз.