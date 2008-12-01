Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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  #<1 ... 252253254255
Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:08

  Damien написав:
  yanyura написав:
  pesikot написав:Хотелось бы спросить админов
Это как ?

У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения

Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.

Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?

Коли вже дочекаємось відповідь модератора?
Самому цікаво.

Нехай виправляють скоріше, бо може не втриматися і знов почнуться рефлексії.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:13

  Damien написав:
  yanyura написав:
  pesikot написав:Хотелось бы спросить админов
Это как ?

У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения

Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.

Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?

Элементарно, Ватсон! (с).

Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как
это сообщение от человека из вашего ЧС

(примерно так, точно не вспомню)
и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.

Попробуйте сами на человеке из своего ЧС и увидите это.
Востаннє редагувалось yanyura в Вів 14 лют, 2023 23:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 14 лют, 2023 23:59

  yanyura написав:
  Damien написав:
  yanyura написав:Еали вы заходите на форум авторизуясь на нем, вы не видите сообщения людей из вашего ЧС, если не авторизуясь, то все сообщения, в т.ч. и из ЧС, видны. Так было всегда, по крайней мере с момента моей регистрации на форуме.

Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?

Элементарно, Ватсон! (с).

Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как
это сообщение от человека из вашего ЧС

(примерно так, точно не вспомню)
и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.

Попробуйте сами на человеке из своего ЧС и увидите это.

Кроме этого случая есть ещё 2(два) варианта событий.
Не входя - ты видишь все посты, при желании можешь с ними работать, не смотря на блокировку.
  Damien написав:Как бы он написал сообщение об увиденном, не авторизуясь?

Кнопки "ответить" и "цитата" активны и проходят через регистрацию.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 07:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Тоді в скріні не буде видно пімпочки "ЛС", а в даному випадку вона наявна. Можна, звичайно, придумати схеми як і це обійти, але чи не занадто складно ці конспірологічні теорії?
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 10:39

  Ой+ написав:
  yanyura написав:Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Тоді в скріні не буде видно пімпочки "ЛС", а в даному випадку вона наявна. Можна, звичайно, придумати схеми як і це обійти, але чи не занадто складно ці конспірологічні теорії?

Чтобы было понятнее, показываю скринами. Для этого я ввел вас в свой ЧС, ессно потом вывел, т.к. вводил только для наглядности.

Как выглядит ваш пост при моем входе авторизованным.

1. До внесения вас в ЧС
Зображення

2. После внесения в ЧС
Зображення

3. При нажатии на "Показать это сообщение"
Зображення

Обратите внимание, что 3 отличается от 1 жирным шрифтом сообщения.
В первоначальном, с чего все началось, Напад росії і білорусі на Україну сообщение pesikot обычным шрифтом, цитируемое им сообщение detroytred жирным. И это сообщение неполное в цитируемом посте detroytred почему-то обрезана шапка "Напад росії і білорусі на Україну" (в 1 она синего цвета, в 3 черного).
И никакой конспирологии, можете легко повторить это сами. Для этого вам потребуется не более 5 минут.
Востаннє редагувалось yanyura в Сер 15 лют, 2023 11:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  yanyura написав:Обратите внимание, что 3 отличается от 1 жирным шрифтом сообщения.

Проексперементував на ПК - різниці шрифтів не замітив. Але першопочатково йшло про захід не авторизованим.
На цьому закінчую, бо це не моя турбота і швидше до гілки "Зручності форуму" чи як вона там.
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:11

  pesikot написав:Хотелось бы спросить админов
Это как ?

У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения
Зображення

Добрий день, шановні форумчани.
yanyura дякую, Ви детально відповіли.

Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как
это сообщение от человека из вашего ЧС

(примерно так, точно не вспомню)
и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.


З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 11:17

Ірина_
вообще то когда читаешь форум не авторизуясь нету кнопок "ЛС" и "Жалоба".
так что этот вариант мимо кассы.
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