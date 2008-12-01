Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Додано: Сер 15 лют, 2023 16:30

Ірина_ написав: pesikot написав: Хотелось бы спросить админов

Это как ?



У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения

Хотелось бы спросить админовЭто как ?У меняв ЧС, а я вижу его сообщения

Добрий день, шановні форумчани.

yanyura дякую, Ви детально відповіли.



Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.



Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как

это сообщение от человека из вашего ЧС



(примерно так, точно не вспомню)

и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.



З повагою, Добрий день, шановні форумчани.дякую, Ви детально відповіли.З повагою,

Я знаю, что если человек у тебя в ЧС, то можно открыть его сообщение путём нажатия на волшебную ссылкуАле є одне алеЯ на это форуме достаточно давно, чтобы знать все особенностиМожно предположить, что я случайно раскрыл сообщение. Но нетЯ перечитывал страницу по F5 и увидел сообщение, которого не должен был видетьЯ несколько раз перечитывал страницу по F5 и только потом написал на форумЧерез какое-то время сообщение таки стало скрытым. Если бы я раскрыл его, даже случайно, оно бы таким и осталосьЯ понимание, что звучит не совсем правдоподобноНо чего я только не встречал