Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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  #<1 ... 253254255256
Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:22

ЗВЕРНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАЦІЇ ФОРУМУ

Прошу вас розглянути питання щодо дострокового розблокування учасника Ромасик.
Востаннє редагувалось Investor_K в Сер 15 лют, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 лют, 2023 19:41

  Investor_K написав:Прошу вас розглянути питання щодо розблокування учасника Ромасик.

так через 5 днів він так вийде з бані, в чому сенс?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:45

  pesikot написав:
  Ірина_ написав:
  pesikot написав:Хотелось бы спросить админов
Это как ?

У меня detroytred в ЧС, а я вижу его сообщения
Зображення

Добрий день, шановні форумчани.
yanyura дякую, Ви детально відповіли.

Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.

Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как
это сообщение от человека из вашего ЧС

(примерно так, точно не вспомню)
и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.


З повагою,

Я знаю, что если человек у тебя в ЧС, то можно открыть его сообщение путём нажатия на волшебную ссылку

Але є одне але :)

Я на это форуме достаточно давно, чтобы знать все особенности
Можно предположить, что я случайно раскрыл сообщение. Но нет

Я перечитывал страницу по F5 и увидел сообщение, которого не должен был видеть
Я несколько раз перечитывал страницу по F5 и только потом написал на форум

Через какое-то время сообщение таки стало скрытым. Если бы я раскрыл его, даже случайно, оно бы таким и осталось

Я понимание, что звучит не совсем правдоподобно :)
Но чего я только не встречал

Можливо це був якийсь збій. Перевірила ще раз, все працює. Якщо подібне повториться - пишіть. Будемо шукати причину.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:49

  Shaman написав:
  pesikot написав:...
Я знаю, что если человек у тебя в ЧС, то можно открыть его сообщение путём нажатия на волшебную ссылку

Але є одне але :)

Я на это форуме достаточно давно, чтобы знать все особенности
Можно предположить, что я случайно раскрыл сообщение. Но нет

Я перечитывал страницу по F5 и увидел сообщение, которого не должен был видеть
Я несколько раз перечитывал страницу по F5 и только потом написал на форум

Через какое-то время сообщение таки стало скрытым. Если бы я раскрыл его, даже случайно, оно бы таким и осталось

Я понимание, что звучит не совсем правдоподобно :)
Но чего я только не встречал

може це ви дивилися не як pesikot, а як якийсь kitipes ;)

Ось власне за користувачем pesikot не спостерігала звичку створювати клонів :wink:
Правила форуму порушує частенько, але ось цей пункт ні :)
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:50

  Investor_K написав:Прошу вас розглянути питання щодо дострокового розблокування учасника Ромасик.

В бані він заслужено. Вам вже сумно за ним?
Нема з ким на пару флудити в гілці про депозити?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 16 лют, 2023 20:53

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Прошу вас розглянути питання щодо розблокування учасника Ромасик.

так через 5 днів він так вийде з бані, в чому сенс?

Нудно просто без Ромасика :)
Ірина_
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