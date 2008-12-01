Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:22
Прошу вас розглянути питання щодо дострокового розблокування учасника Ромасик.
Востаннє редагувалось Investor_K
в Сер 15 лют, 2023 20:10, всього редагувалось 1 раз.
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Investor_K
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Додано: Сер 15 лют, 2023 19:41
Investor_K написав:
Прошу вас розглянути питання щодо розблокування учасника Ромасик.
так через 5 днів він так вийде з бані, в чому сенс?
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Shaman
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Додано: Чет 16 лют, 2023 20:45
pesikot написав: Ірина_ написав: pesikot написав:
Хотелось бы спросить админов
Это как ?
У меня detroytred
в ЧС, а я вижу его сообщения
Добрий день, шановні форумчани.yanyura
дякую, Ви детально відповіли.
Заходишь не авторизуясь, видишь сообщение от человека в твоем ЧС, делаешь скриншот, затем авторизуешься, пишешь пост и вставляешь в него сделанный скриншот.
Как вариант - пост человека из ЧС, при входе на сайт авторизованным, виден как
это сообщение от человека из вашего ЧС
(примерно так, точно не вспомню)
и кнопочка "показать сообщение", при нажатии на нее сообщение открывается, причем текст поста показан жирным шрифтом, а не обычным.
З повагою,
Я знаю, что если человек у тебя в ЧС, то можно открыть его сообщение путём нажатия на волшебную ссылку
Але є одне але
Я на это форуме достаточно давно, чтобы знать все особенности
Можно предположить, что я случайно раскрыл сообщение. Но нет
Я перечитывал страницу по F5 и увидел сообщение, которого не должен был видеть
Я несколько раз перечитывал страницу по F5 и только потом написал на форум
Через какое-то время сообщение таки стало скрытым. Если бы я раскрыл его, даже случайно, оно бы таким и осталось
Я понимание, что звучит не совсем правдоподобно
Но чего я только не встречал
Можливо це був якийсь збій. Перевірила ще раз, все працює. Якщо подібне повториться - пишіть. Будемо шукати причину.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 16 лют, 2023 20:49
Shaman написав: pesikot написав:
...
Я знаю, что если человек у тебя в ЧС, то можно открыть его сообщение путём нажатия на волшебную ссылку
Але є одне але
Я на это форуме достаточно давно, чтобы знать все особенности
Можно предположить, что я случайно раскрыл сообщение. Но нет
Я перечитывал страницу по F5 и увидел сообщение, которого не должен был видеть
Я несколько раз перечитывал страницу по F5 и только потом написал на форум
Через какое-то время сообщение таки стало скрытым. Если бы я раскрыл его, даже случайно, оно бы таким и осталось
Я понимание, что звучит не совсем правдоподобно
Но чего я только не встречал
може це ви дивилися не як pesikot
, а як якийсь kitipes
Ось власне за користувачем pesikot
не спостерігала звичку створювати клонів
Правила форуму порушує частенько, але ось цей пункт ні
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Ірина_
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Додано: Чет 16 лют, 2023 20:50
Investor_K написав:
Прошу вас розглянути питання щодо дострокового розблокування учасника Ромасик.
В бані він заслужено. Вам вже сумно за ним?
Нема з ким на пару флудити в гілці про депозити?
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Ірина_
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