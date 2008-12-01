Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Пон 30 жов, 2023 04:49
Hotab написав:ЛАД
, йов. Успих намерено как баран прет на ворота. Я иногда тоже так делаю и готов выгребать. А чего вдруг наш герой не должен выгребать? Думаете он не знал, что его нахлобучат? Знал. И пусть тащит свой крест. Чего вы включаетесь?? Игра с понятными и открытыми правилами.
Я не пишу о том, прав он или нет.
Но спорили ("флудили") 2 человека.
Почему забанен только один?
Если бы он написал пост, каким-то образом нарушающий правила форума, и его забанили, я бы и слова не сказал.
Но когда флудом (пусть так, не буду спорить) занимаются двое, а банят только одного... Возникают вопросы. И это далеко не единственный случай. И такое бывает не только с Успихом.
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ЛАД
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Додано: Вів 31 жов, 2023 15:26
ЛАД написав:
Почему забанен только один?
В даному випадку користувач флудив у всіх гілках.
Лад, попрошу Вас більше не маніпулювати його статусом. Не варто плутати такі речі як особиста повага та вдячність до військовослужбовців та правила форуму!
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 02 лис, 2023 11:20
Ірина_ написав: ЛАД написав:
Почему забанен только один?
В даному випадку користувач флудив у всіх гілках.
Лад, попрошу Вас більше не маніпулювати його статусом. Не варто плутати такі речі як особиста повага та вдячність до військовослужбовців та правила форуму!
З повагою,
Не маніпулюю і не плутаю.
Правил форуму дотримуватися необхідно.
Але часто трактування цих правил занадто суб'єктивне. І чи можна рахувати його пости флудом велике питання. Інша річ, що надто багато постів про одне й теж. Але питання болюче і не його провина, шо воно не вирішується.
Та постійні докази, що сплата податків и донатів замінює службу в армії, це такий же флуд.
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ЛАД
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 02:07
ЛАД
,
Та постійні докази, що сплата податків и донатів замінює службу в армії, це такий же флуд.
Думаю що питання в тому, хто його ініціює. А хто уже у відповідь вимушений надавати аргументи про податки і донати.
Ще раз: він прекрасно розуміє що робить і для чого. Тобто діє свідомо. Які ще виправдання?
Вечірні відповіді про мавп (хоч і затерті, але в чужих цитатах їх видно) вам як? Воно ж усвідомлювало, що
1. За це піде в бан
2. Якби сказав в обличчя, то довелось би звати на допомогу когось. Отих в його очах сильних, хто має врятувати його від Будівельника, якому він вже погрожував.
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Hotab
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 17:26
Hotab написав:ЛАД
,
Та постійні докази, що сплата податків и донатів замінює службу в армії, це такий же флуд.
Думаю що питання в тому, хто його ініціює. А хто уже у відповідь вимушений надавати аргументи про податки і донати.
Ще раз: він прекрасно розуміє що робить і для чого. Тобто діє свідомо. Які ще виправдання?
Вечірні відповіді про мавп (хоч і затерті, але в чужих цитатах їх видно) вам як? Воно ж усвідомлювало, що
1. За це піде в бан
2. Якби сказав в обличчя, то довелось би звати на допомогу когось. Отих в його очах сильних, хто має врятувати його від Будівельника, якому він вже погрожував.
Питання не в тому.
Сегодня правильно написал холява
- viewtopic.php?p=5642899#p5642899
.
Аргументы "про податки і донати" не серьёзны.
Да, есть люди, которые в тылу нужнее. Но это не владельцы/директора магазинов, а специалисты оборонной промышленности. И исключительно
они. Остальные должны быть готовы к тому, что их призовут.
И все разговоры о "владе", о коррупции как оправдание собственной трусости ...
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ЛАД
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Додано: П'ят 03 лис, 2023 23:19
ЛАД написав:
Аргументы "про податки і донати" не серьёзны.
Я розумію що совку по духу дуже хочеться щоб ЗСУ воювали в лаптях і голодні...
Я тільки не розумію чому на це так спокійно реагує СБУ і Контррозвідка
Шановні Модератори - може варто дати запит в ці поважні організації
Нехай про всяк випадок перевірять хто постійно роздмухує антиукраїнські настрої.
Зверніть увагу
Хто б щоб не проголошував а ЛАД підтримує тільки те що може зашкодити.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 22:21
1. Почему модераторы переносят узкие темы в темы свалки?
2. Почему модераторы переносят темы в тематических разделах в раздел "Персональные темы форумчан"?
Вот очень интересно.
Не знаю, поднимался ли этот вопрос ранее.
Спасибо за внимание.
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M-A-X
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:47
Добрий вечір, шановний M-A-X
.
1. Почему модераторы переносят узкие темы в темы свалки?
Якщо теми повторюються, модератор може їх об'єднати.
2. Почему модераторы переносят темы в тематических разделах в раздел "Персональные темы форумчан"?
Залежить від тематики. В персональних темах ви можете писати на вільні теми. Цей розділ модератори не так суворо модерують.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:53
Не працює пошук (((
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Andrey2512
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:26
Добрий вечір, шановний Andrey2512
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Колеги відповіли
Пошук не можна виправити взагалі
З повагою,
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Ірина_
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