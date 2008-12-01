Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:48
Ірина_ написав:
Добрий вечір, шановний Andrey2512
.
Колеги відповіли
Пошук не можна виправити взагалі
З повагою,
та й навіщо))
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Мизантрóп
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Додано: Пон 27 лис, 2023 18:52
Шановний Мизантрóп
, розумію Ваш сарказм.
Я постійно піднімаю цю проблему, вже не один рік.
Маємо те, що маємо
З повагою,
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