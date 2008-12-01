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недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:48

  Ірина_ написав:Добрий вечір, шановний Andrey2512.
Колеги відповіли
Пошук не можна виправити взагалі

:cry:

З повагою,

та й навіщо))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:52

Шановний Мизантрóп, розумію Ваш сарказм.
Я постійно піднімаю цю проблему, вже не один рік.
Маємо те, що маємо :cry:

З повагою,
Ірина_
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