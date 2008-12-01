Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

та й навіщо))
|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 27 лис, 2023 18:48
Додано: Пон 27 лис, 2023 18:52
Шановний Мизантрóп, розумію Ваш сарказм.
Я постійно піднімаю цю проблему, вже не один рік.
Маємо те, що маємо
З повагою,
Додано: Чет 04 січ, 2024 14:01
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Иногда мои сообщения трутся и приходит на почту уведомление про удаление. Ок, флуд и офтопик.
Иногда сообщения удаляются и никаких уведомлений не приходит. Ок, наверное и такое бывает.
Но сегодня кто-то 2жды удалял по абзацу из моего сообщения! Я аж поверить не могу, что этим кто-то занимается! Можете объяснить, зачем?
|