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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:48

  Ірина_ написав:Добрий вечір, шановний Andrey2512.
Колеги відповіли
Пошук не можна виправити взагалі

:cry:

З повагою,

та й навіщо))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 27 лис, 2023 18:52

Шановний Мизантрóп, розумію Ваш сарказм.
Я постійно піднімаю цю проблему, вже не один рік.
Маємо те, що маємо :cry:

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 04 січ, 2024 14:01

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Иногда мои сообщения трутся и приходит на почту уведомление про удаление. Ок, флуд и офтопик.

Иногда сообщения удаляются и никаких уведомлений не приходит. Ок, наверное и такое бывает.

Но сегодня кто-то 2жды удалял по абзацу из моего сообщения! Я аж поверить не могу, что этим кто-то занимается! Можете объяснить, зачем?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:46

Неправильное время

Добрый день. Если не входить в свою учетную запись на форуме, то время сообщений сдвинуто на 1 час вперед.
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    ******************
    Зображення
Можно исправить?
VlaD19
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:51

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

  Andrey2512 написав:Но сегодня кто-то 2жды удалял по абзацу из моего сообщения! Я аж поверить не могу, что этим кто-то занимается! Можете объяснить, зачем?

Модератори можуть редагувати повідомлення, якщо є часткове порушення правил.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 08 січ, 2024 16:54

VlaD19 це залежить від налаштування свого профілю https://prnt.sc/LywR2CqgsmvF.

З повагою,
Ірина_
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  #<1 ... 256257258259
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