Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:48
Ірина_ написав:
Добрий вечір, шановний Andrey2512
.
Колеги відповіли
Пошук не можна виправити взагалі
З повагою,
та й навіщо))
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Мизантрóп
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Додано: Пон 27 лис, 2023 17:52
Шановний Мизантрóп
, розумію Ваш сарказм.
Я постійно піднімаю цю проблему, вже не один рік.
Маємо те, що маємо
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Чет 04 січ, 2024 13:01
Иногда мои сообщения трутся и приходит на почту уведомление про удаление. Ок, флуд и офтопик.
Иногда сообщения удаляются и никаких уведомлений не приходит. Ок, наверное и такое бывает.
Но сегодня кто-то 2жды удалял по абзацу из моего сообщения! Я аж поверить не могу, что этим кто-то занимается! Можете объяснить, зачем?
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Andrey2512
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Додано: Пон 08 січ, 2024 15:46
Добрый день. Если не входить в свою учетную запись на форуме, то время сообщений сдвинуто на 1 час вперед.
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Можно исправить?
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VlaD19
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Додано: Пон 08 січ, 2024 15:51
Andrey2512 написав:
Но сегодня кто-то 2жды удалял по абзацу из моего сообщения! Я аж поверить не могу, что этим кто-то занимается! Можете объяснить, зачем?
Модератори можуть редагувати повідомлення, якщо є часткове порушення правил.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 08 січ, 2024 15:54
VlaD19
це залежить від налаштування свого профілю https://prnt.sc/LywR2CqgsmvF
.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 22 січ, 2024 17:34
Ірина_
Проблема проявляется если не входить в свою учетку. Не поверите, такое бывает:)
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VlaD19
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Додано: Вів 23 січ, 2024 17:00
VlaD19 написав:Ірина_
Проблема проявляется если не входить в свою учетку. Не поверите, такое бывает:)
Добрий вечір, шановний VlaD19
.
Переглянула налаштування цілого форуму.
Внесла зміни. Повідомте, будь ласка, чи спостерігається наразі така проблема?
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Вів 23 січ, 2024 17:34
Ірина_ написав:
Переглянула налаштування цілого форуму.
Внесла зміни. Повідомте, будь ласка, чи спостерігається наразі така проблема?
З повагою,
Вже по київському, а не як раніше по московському )
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unicdima
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