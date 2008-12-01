Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Andrey2512 це у Вас треба запитати. Коли пишете, відверто скажу, дурню.
З повагою,
|
|
|
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Пон 11 бер, 2024 13:39
Andrey2512 це у Вас треба запитати. Коли пишете, відверто скажу, дурню.
З повагою,
Додано: Пон 11 бер, 2024 13:50
Ірина_ Яку дурню й хто її береться оцінювати? Ви?
Я розумію цензура на спам, фейк, лайку...
Але чути від адміна "дурню" і "нісенітницю" - це вже якесь самоуправство..
Баньте за прогнози "по 34" або "по 50" - це теж може бути з огляду на ваше бачення, дурнею)))
Додано: Чет 14 бер, 2024 22:41
Додано: Чет 14 бер, 2024 23:46
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
|