Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Andrey2512 це у Вас треба запитати. Коли пишете, відверто скажу, дурню.
З повагою,
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Додано: Пон 11 бер, 2024 14:39
Andrey2512 це у Вас треба запитати. Коли пишете, відверто скажу, дурню.
З повагою,
Додано: Пон 11 бер, 2024 14:50
Ірина_ Яку дурню й хто її береться оцінювати? Ви?
Я розумію цензура на спам, фейк, лайку...
Але чути від адміна "дурню" і "нісенітницю" - це вже якесь самоуправство..
Баньте за прогнози "по 34" або "по 50" - це теж може бути з огляду на ваше бачення, дурнею)))
Додано: Чет 14 бер, 2024 23:41
Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:46
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Додано: Сер 10 лип, 2024 10:03
На форумі помилка з годинником, відстає на одну годину. Тобто в повідомленнях час відправки -1
Додано: Сер 10 лип, 2024 10:21
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Це не помилка з годинником. Налаштування на зимовий/літній час у вашому профілі
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