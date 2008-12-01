Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Пон 11 бер, 2024 14:39
Andrey2512 це у Вас треба запитати. Коли пишете, відверто скажу, дурню.
З повагою,
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Ірина_
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Додано: Пон 11 бер, 2024 14:50
Ірина_ Яку дурню й хто її береться оцінювати? Ви?
Я розумію цензура на спам, фейк, лайку...
Але чути від адміна "дурню" і "нісенітницю" - це вже якесь самоуправство..
Баньте за прогнози "по 34" або "по 50" - це теж може бути з огляду на ваше бачення, дурнею)))
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Andrey2512
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Hotab
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Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:46
Hotab написав: Andrey2512 написав:
Це геніально. А так можна?)
Причина блоку - це «нісенітниця»?)))
Якби ще можна було розпрочитати деякі пости...
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Faceless
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Додано: Сер 10 лип, 2024 10:03
На форумі помилка з годинником, відстає на одну годину. Тобто в повідомленнях час відправки -1
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root
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Додано: Сер 10 лип, 2024 10:21
root написав:На форумі помилка з годинником, відстає на одну годину. Тобто в повідомленнях час відправки -1
Це не помилка з годинником. Налаштування на зимовий/літній час у вашому профілі
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Faceless
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Додано: Сер 10 лип, 2024 11:39
Faceless
поремонтуйте будь ласка посилання в повідомленнях на форумі, що містять прогалини - чомусь посилання обрізається до першої прогалини і виходить невірним
дякую! (проблема вже має Н років ніяк її не вирішать на жаль)
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greenozon
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:07
Investor_K написав:
Доброго дня!
Пропоную заборонити публікувати курси НБУ у темі про онлайн покупки валюти.
я проти
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Amethyst
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Додано: Сер 10 лип, 2024 12:16
Investor_K написав: Amethyst написав: Investor_K написав:
Доброго дня!
Пропоную заборонити публікувати курси НБУ у темі про онлайн покупки валюти.
я проти
Аргументи?
ці курси безпосередньо відносяться до онлайн-обміну,
я сам користуюся інфою від Мінфіна з межика, щоби аналізувати поточний онлайн-курс банок, який відображується в талбичці з цієї гілки
від mustbe
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Amethyst
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Додано: Сер 10 лип, 2024 20:47
Faceless написав:
root написав:На форумі помилка з годинником, відстає на одну годину. Тобто в повідомленнях час відправки -1
Це не помилка з годинником. Налаштування на зимовий/літній час у вашому профілі
Вогонь! булоб логічно зробити автоматичну перключалку. Це кожного разу треба переключатись?
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root
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