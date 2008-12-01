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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 14:39

Andrey2512 це у Вас треба запитати. Коли пишете, відверто скажу, дурню.

З повагою,
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 11 бер, 2024 14:50

Ірина_ Яку дурню й хто її береться оцінювати? Ви?

Я розумію цензура на спам, фейк, лайку...

Але чути від адміна "дурню" і "нісенітницю" - це вже якесь самоуправство..

Баньте за прогнози "по 34" або "по 50" - це теж може бути з огляду на ваше бачення, дурнею)))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 бер, 2024 23:41

  Andrey2512 написав:Це геніально. А так можна?)

Причина блоку - це «нісенітниця»?)))

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Hotab
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 бер, 2024 00:46

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Hotab написав:
  Andrey2512 написав:Це геніально. А так можна?)

Причина блоку - це «нісенітниця»?)))

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Якби ще можна було розпрочитати деякі пости...
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:03

На форумі помилка з годинником, відстає на одну годину. Тобто в повідомленнях час відправки -1
root
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:21

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

root написав:На форумі помилка з годинником, відстає на одну годину. Тобто в повідомленнях час відправки -1
Це не помилка з годинником. Налаштування на зимовий/літній час у вашому профілі
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:39

Faceless

поремонтуйте будь ласка посилання в повідомленнях на форумі, що містять прогалини - чомусь посилання обрізається до першої прогалини і виходить невірним

дякую! (проблема вже має Н років ніяк її не вирішать на жаль)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:07

  Investor_K написав:Доброго дня!
Пропоную заборонити публікувати курси НБУ у темі про онлайн покупки валюти.

я проти 8)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 12:16

  Investor_K написав:
  Amethyst написав:
  Investor_K написав:Доброго дня!
Пропоную заборонити публікувати курси НБУ у темі про онлайн покупки валюти.

я проти 8)
Аргументи?

ці курси безпосередньо відносяться до онлайн-обміну,
я сам користуюся інфою від Мінфіна з межика, щоби аналізувати поточний онлайн-курс банок, який відображується в талбичці з цієї гілки від mustbe
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 20:47

  Faceless написав:
root написав:На форумі помилка з годинником, відстає на одну годину. Тобто в повідомленнях час відправки -1
Це не помилка з годинником. Налаштування на зимовий/літній час у вашому профілі


Вогонь! булоб логічно зробити автоматичну перключалку. Це кожного разу треба переключатись? :shock:
root
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