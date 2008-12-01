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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 18:42

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Чи можна відповідно до теми "вказувати на помилки"?
Investor_K
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