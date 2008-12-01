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Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:42
Чи можна відповідно до теми "вказувати на помилки"?
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Investor_K
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Додано: Чет 11 лип, 2024 22:38
Andrey2512 написав:Ірина_
Яку дурню й хто її береться оцінювати? Ви?
Я розумію цензура на спам, фейк, лайку...
Але чути від адміна "дурню" і "нісенітницю" - це вже якесь самоуправство..
Баньте за прогнози "по 34" або "по 50" - це теж може бути з огляду на ваше бачення, дурнею)))
На форуме модератор только Ирина?. Банит только она. Она случайно не училкой раньше работала?,. А то см. есть у неё на форуме любимчики, как в школе.))
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Модератори:
Ірина_
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