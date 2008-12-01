Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:42
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Чи можна відповідно до теми "вказувати на помилки"?
Додано: Суб 31 сер, 2024 10:58
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Ну доколе?
Напад росії і білорусі на Україну
Не пора ли усыпить?
Если оно не умеет нормально ответить на подкол.
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