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Зручність форуму: обговорюємо
недоліки, вказуємо на помилки

Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
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  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: Чет 11 лип, 2024 18:42

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Чи можна відповідно до теми "вказувати на помилки"?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 31 сер, 2024 10:58

Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми

Ну доколе?

Напад росії і білорусі на Україну

Не пора ли усыпить?
Если оно не умеет нормально ответить на подкол.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:08

Только у меня форум выдает хтмл исходник сообщения вместо форматированного текста?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 18:09

Шановні форумчани!
Про проблеми з форумом знаємо, колеги вже дивляться.
Вибачте за тимчасові незручності!

З повагою, Ірина
Ірина_
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  #<1 ... 258259260261
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