Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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Додано: Чет 11 лип, 2024 18:42
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Чи можна відповідно до теми "вказувати на помилки"?
Додано: Суб 31 сер, 2024 10:58
Re: Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на поми
Ну доколе?
Напад росії і білорусі на Україну
Не пора ли усыпить?
Если оно не умеет нормально ответить на подкол.
Додано: Пон 04 лис, 2024 18:08
Только у меня форум выдает хтмл исходник сообщения вместо форматированного текста?
Додано: Пон 04 лис, 2024 18:09
Шановні форумчани!
Про проблеми з форумом знаємо, колеги вже дивляться.
Вибачте за тимчасові незручності!
З повагою, Ірина
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