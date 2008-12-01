|
|
|
Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Підтримка та супровід всіх сервісів Finance.UA
Додано: Нед 16 лют, 2025 22:39
Ірина_ написав: Wirująświatła написав:
перенесли бы все темы в тг чаты и каналы
Шановний Wirująświatła
, якщо Вам більше подобається телеграм - він ж у нас є.
Долучайтеся до каналу https://t.me/Finance_ukr
.
З повагою,
честно не знал. будем и там что-то писать. в периоды когда форум вообще не работал вообще был страх потерять вас и других ценных форумчан.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28167
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3413 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 14186
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 2321 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Нед 16 лют, 2025 23:17
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 28167
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2428 раз.
- Подякували: 3413 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, flom
, Модератор
|
Схожі теми
|
|450
|360884
|
|
|52
|132807
|
|
|659
|397305
|
П'ят 13 вер, 2024 16:16
Ірина_
|
|
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Найкращі відповіді за минулий тиждень
|