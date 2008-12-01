Зручність форуму: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

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  #<1 ... 266267268269
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 13:10

  Ірина_ написав:Shaman що Ви маєте на увазі?

ви не бачите? спочатку на медалях один силует зник, а зараз чиєсь фото 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 13:18

  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Shaman що Ви маєте на увазі?

ви не бачите? спочатку на медалях один силует зник, а зараз чиєсь фото 8)

Зображення
..це зі зворотнього боку шолі? :P
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 6994
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 13:27

  Amethyst написав:
  Shaman написав:
  Ірина_ написав:Shaman що Ви маєте на увазі?

ви не бачите? спочатку на медалях один силует зник, а зараз чиєсь фото 8)

Зображення
..це зі зворотнього боку шолі? :P

опа...
Зображення
це типа в мене глюк? :shock:
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 13:29

Shaman так :mrgreen:
Підморгує Вам панянка)

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Ірина_
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Модератор Форуму
 
Повідомлень: 5683
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  #<1 ... 266267268269
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