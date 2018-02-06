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Фінансова ініціатива
(the Bank)

Фінансова ініціатива (the Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:51

  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:Еmeta, в межах 200000 всім віддали?


По срокам должны были все получить наверняка.

Просто странно банк завис. Что там делает временный администратор все это время?
Уже небось ничего не осталось от активов
НБУ вроде должен был подать в ВСУ аппеляцию на решение о признании незаконности нахождения ВА в установе.
Так ВА ж уже нет в Банке.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:58

  BBC написав:
  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:Еmeta, в межах 200000 всім віддали?


По срокам должны были все получить наверняка.

Просто странно банк завис. Что там делает временный администратор все это время?
Уже небось ничего не осталось от активов
НБУ вроде должен был подать в ВСУ аппеляцию на решение о признании незаконности нахождения ВА в установе.
Так ВА ж уже нет в Банке.


Чел из банка мне сказал, что банк еще под фондом грабування. Тоска :evil:
moniks
 
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  #<1 ... 1757175817591760
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