|
|
|
Фінансова ініціатива (the Bank)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:51
emeta написав: Квесторе_поверніться написав:Еmeta
, в межах 200000 всім віддали?
По срокам должны были все получить наверняка.
Просто странно банк завис. Что там делает временный администратор все это время?
Уже небось ничего не осталось от активов
НБУ вроде должен был подать в ВСУ аппеляцию на решение о признании незаконности нахождения ВА в установе.
Так ВА ж уже нет в Банке.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 12610
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 979 раз.
- Подякували: 1050 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:58
BBC написав: emeta написав: Квесторе_поверніться написав:Еmeta
, в межах 200000 всім віддали?
По срокам должны были все получить наверняка.
Просто странно банк завис. Что там делает временный администратор все это время?
Уже небось ничего не осталось от активов
НБУ вроде должен был подать в ВСУ аппеляцию на решение о признании незаконности нахождения ВА в установе.
Так ВА ж уже нет в Банке.
Чел из банка мне сказал, что банк еще под фондом грабування. Тоска
-
moniks
-
-
- Повідомлень: 868
- З нами з: 27.08.14
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 142 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|29902
|3683991
|
П'ят 09 лют, 2018 08:50
BBC
|
|5228
|1285437
|
|
OTP Bank
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5302
|1276451
|
реклама
|