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Фінансова ініціатива
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Фінансова ініціатива (the Bank)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1757175817591760
Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:51

  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:Еmeta, в межах 200000 всім віддали?


По срокам должны были все получить наверняка.

Просто странно банк завис. Что там делает временный администратор все это время?
Уже небось ничего не осталось от активов
НБУ вроде должен был подать в ВСУ аппеляцию на решение о признании незаконности нахождения ВА в установе.
Так ВА ж уже нет в Банке.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: П'ят 09 лют, 2018 08:58

  BBC написав:
  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:Еmeta, в межах 200000 всім віддали?


По срокам должны были все получить наверняка.

Просто странно банк завис. Что там делает временный администратор все это время?
Уже небось ничего не осталось от активов
НБУ вроде должен был подать в ВСУ аппеляцию на решение о признании незаконности нахождения ВА в установе.
Так ВА ж уже нет в Банке.


Чел из банка мне сказал, что банк еще под фондом грабування. Тоска :evil:
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 14:06

  moniks написав:
  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:Еmeta, в межах 200000 всім віддали?


По срокам должны были все получить наверняка.

Просто странно банк завис. Что там делает временный администратор все это время?
Уже небось ничего не осталось от активов
НБУ вроде должен был подать в ВСУ аппеляцию на решение о признании незаконности нахождения ВА в установе.


НБУ ее в апреле проиграл. Теперь Верховный Суд. Крысы-трупоеды из НБУ отрабатывают свои космические оклады.


Так я Верховный и имею в виду- ВСУ,
НБУ давно уже проиграли и грозились обратиться в ВСУ еще летом
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Повідомлення Додано: Нед 11 лют, 2018 14:14

  BBC написав:
  emeta написав:
  Квесторе_поверніться написав:Еmeta, в межах 200000 всім віддали?


По срокам должны были все получить наверняка.

Просто странно банк завис. Что там делает временный администратор все это время?
Уже небось ничего не осталось от активов
НБУ вроде должен был подать в ВСУ аппеляцию на решение о признании незаконности нахождения ВА в установе.
Так ВА ж уже нет в Банке.

БАНКИ З ТИМЧАСОВОЮ АДМІНІСТРАЦІЄЮ
ПАТ «БАНК «ЮНІСОН»
ПАТ «КБ «ФІНАНСОВА ІНІЦІАТИВА»
http://www.fg.gov.ua/not-paying
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Повідомлення Додано: Сер 14 лют, 2018 09:31

Бахматюк VS НБУ

- Гонтарева до сих пор не в отставке, хотя наш разговор был в апреле прошлого года. Тогда было еще одно событие: мы выиграли Высший административный суд Украины о том, что в банк "Финансовая инициатива" незаконно была введена временная администрация. Суд доказал, что фактически произошел циничный инцидент - дисконтировали облигации государственного займа на 2 млрд грн, чем довели банк до банкротства. Однако за год судебное решение никто не исполнил. Ничего не отдали, Нацбанк даже не прокомментировал ситуацию.
- Решение ВАСУ не отменено, оно действует?
- Да, действует. Но никто не хочет его выполнять, никто ничего не хочет возвращать. Собираются банк довести до ручки. Он существует в полуподвешенном состоянии. Сейчас это вопрос уже больше справедливости, нежели экономический вопрос.
- У "Финансовой инициативы" среди других банков, в которые была введена временной администрации, особенный статус благодаря этому решению ВАСУ?
- Банк подвешенный. У нас были еще надежды этот банк спасти, но в том виде, в котором он сейчас, вряд ли можно его вообще назвать банком. Вложенные в него активы, а это - более $300 млн, вряд ли нам кто-то вернет. Поэтому суд – это больше дело принципа. Нацбанк в последний момент изменил условия и выкинул инвестора.
-- Кто сейчас руководит банком?
- Руководство назначал Фонд гарантирования. Мы к банку не имеем никакого отношения. Банк как был в Фонде, так и остается. Но мы, конечно, надеемся что ситуация как-то разрешится. В этой стране все говорят о сроках исполнения судебных решений: мы уже год не можем его выполнить. И нет никакой реакции ни со стороны Национального банка, ни со стороны Фонда гарантирования вкладов.
Но меня больше интересовала конструктивная идея, которая была предложена Нацбанку, однако не была услышана. Я готов полностью погасить все долги ВиЭйБи Банка и "Финансовой инициативы" государству, но Нацбанк даже не хочет садиться за стол переговоров..
..Думаю, они уже перешли грань. Я ведь тоже мог выступить и сказать: вот уже как год есть судебное решение от 13 апреля, где четко написано, что вина в доведении до банкротства банка "Финансовая инициатива" - на НБУ. Если когда-то Гонтарева сказала, что мне нужно давать по пять лет за один банк, то и ей за мой банк, за "Финансовую инициативу", нужно дать пять лет..


http://интерфакс.ком.юа/news/interview/484600.html
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:58

В ФИ обыски НАБУ

23 марта, примерно в 10:00 представители Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) начали проводить обыск в центральном офисе неплатежеспособного ПАО «Банк Финансовая инициатива», который находится в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц.

В ФГВФЛ сообщили, что представители НАБУ взломали входную дверь в помещении банка с целью изъятия оригиналов документов, денежных средств и других ценностей. При этом НАБУ категорически отказало в допуске уполномоченного лица и представителей Фонда гарантирования к процессу обыска, что является существенным нарушением норм законодательства.

Свои действия правоохранители обосновывали наличием у них постановления Соломенского районного суда Киева от 16.03.2018 в рамках уголовного производства № 12016100000001664, в котором говорится о необходимости осуществить обыск и выемку документов..


https://финклаб.нет/news/nabu-nagryanulo-s-obyskami-v-bank-bakhmatyuka.html
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:37

Re: Фінансова ініціатива (the Bank)

Что там новое руководство собираетя развивать банк? Или ребрендинг готовят?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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  #<1 ... 1757175817591760
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