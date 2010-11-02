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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6789

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
37%
19
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2017 18:07

  Кочевник написав:Знову цей колгосп попав під роздачу. Інтернет-банк мертвий. Ніяких висновків з часу попередньої атаки.


Якщо це такий колгосп, то навіщо ним користуватися? Який в цьому є економічний сенс?
Я вже мовчу, що це регіональна контора, яка представлена виключно на Західній Україні.
Так ще й, як бачу з форуму, працює через пень-колоду. Львівський клюб любителів Захер-Мазоха гаряче рекомендує, так? :mrgreen:
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 чер, 2017 18:36

Re: Банк Львів

Була нагода скористатися, поки рік оплачений, користуюся для деяких потреб. Ось і вилазять глюки один за одним.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2017 09:28

Швейцарська компанія придбає 40% акцій банку «Львів»

вівторок, 12 вересня, банк «Львів» подав до Національного банку України необхідну документацію щодо погодження інвестиції нового стратегічного акціонера, незалежної швейцарської компанії з управління активами ResponsAbility Participations AG.

https://zaxid.net/shveytsarska_kompaniy ... v_n1436125
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 16:36

  d_12 написав:
вівторок, 12 вересня, банк «Львів» подав до Національного банку України необхідну документацію щодо погодження інвестиції нового стратегічного акціонера, незалежної швейцарської компанії з управління активами ResponsAbility Participations AG.

https://zaxid.net/shveytsarska_kompaniy ... v_n1436125



А вот и поворот. Акции банка арестованы и выставлены на торги :P
https://finclub.net/news/prodaetsya-are ... -lvov.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 20:19

Re: Банк Львів

vkladchiik написав:
  d_12 написав:
вівторок, 12 вересня, банк «Львів» подав до Національного банку України необхідну документацію щодо погодження інвестиції нового стратегічного акціонера, незалежної швейцарської компанії з управління активами ResponsAbility Participations AG.

https://zaxid.net/shveytsarska_kompaniy ... v_n1436125



А вот и поворот. Акции банка арестованы и выставлены на торги
https://finclub.net/news/prodaetsya-are ... -lvov.html
Чим це загрожує клієнтам?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 січ, 2018 21:18

  Zochan написав:Чим це загрожує клієнтам?

Такая доля в банке требует согласования в НБУ.
Даже если кто-то купит, или перепишет на себя, - без согласования в НБУ - структуру собственности банка могут признать непрозрачной и присвоить "проблемность".
Не смертельно, но нужно отслеживать ситуацию
Всё IMHO
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Чет 18 січ, 2018 12:31

Re: Банк Львів

  vkladchiik написав:А вот и поворот. Акции банка арестованы и выставлены на торги
https://finclub.net/news/prodaetsya-are ... -lvov.html


Ви неуважно прочитали, арештовані не акції банку, а
На торги выставляются не акции банка непосредственно, а 13,44% в уставном капитале ООО «Нью Прогресс Холдинг», которое является мажоритарным акционером банка.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 18:38

Инвестор или "инвестор"?

Швейцарскому инвестору разрешили купить «Львов»
Национальный банк разрешил швейцарской компании responsAbility Participations AG установить контроль над банком «Львов».

Национальный банк 23 июня согласовал компании responsAbility Participations AG приобретение контроля над 51% акций банка «Львов», сообщили в НБУ.

Речь идет о прямом владении существенным участием в банке.

Отметим, что еще 23 мая владельцем 99,9099% акций банка опосредованно был гражданин Исландии Петурсон Маргеир, а формальным владелцем 90,02% акций было украинское ООО «Нью Прогресс Холдинг».

Как сообщал FinClub, почти год назад, 12 сентября 2017 года, банк «Львов» подал необходимую документацию в Национальный банк Украины для согласования инвестиции «нового стратегического акционера, независимой швейцарской компании по управлению активами ResponsAbility Participations AG».

Компания ResponsAbility интересуется проектами в сферах энергетики, сельского хозяйства, финансов. Компаниям предлагается долговое финансирование, прямые инвестиции в капитал и техническая помощь. У нее есть офисы в Швейцарии, Франции, Люксембурге, Норвегии, Таиланде, Китае, Индии, Кении и Перу.

Уже 13 сентября в НБУ подтвердили получение документов на покупку 51% акций.

Учитывая, что НБУ должен принять решение о разрешении или отказе в покупке существенного участия в течение трех месяцев с момента получения полного пакета документов, сентябрьский пакет не был полным и инвестору пришлось дорабатывать его.

https://finclub.net/news/shvejtsarskomu-investoru-razreshili-kupit-lvov.html
Всё IMHO
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