Кочевник написав:Знову цей колгосп попав під роздачу. Інтернет-банк мертвий. Ніяких висновків з часу попередньої атаки.
Якщо це такий колгосп, то навіщо ним користуватися? Який в цьому є економічний сенс? Я вже мовчу, що це регіональна контора, яка представлена виключно на Західній Україні. Так ще й, як бачу з форуму, працює через пень-колоду. Львівський клюб любителів Захер-Мазоха гаряче рекомендує, так?
вівторок, 12 вересня, банк «Львів» подав до Національного банку України необхідну документацію щодо погодження інвестиції нового стратегічного акціонера, незалежної швейцарської компанії з управління активами ResponsAbility Participations AG.
вівторок, 12 вересня, банк «Львів» подав до Національного банку України необхідну документацію щодо погодження інвестиції нового стратегічного акціонера, незалежної швейцарської компанії з управління активами ResponsAbility Participations AG.
вівторок, 12 вересня, банк «Львів» подав до Національного банку України необхідну документацію щодо погодження інвестиції нового стратегічного акціонера, незалежної швейцарської компанії з управління активами ResponsAbility Participations AG.
Такая доля в банке требует согласования в НБУ. Даже если кто-то купит, или перепишет на себя, - без согласования в НБУ - структуру собственности банка могут признать непрозрачной и присвоить "проблемность". Не смертельно, но нужно отслеживать ситуацию
Национальный банк разрешил швейцарской компании responsAbility Participations AG установить контроль над банком «Львов».
Национальный банк 23 июня согласовал компании responsAbility Participations AG приобретение контроля над 51% акций банка «Львов», сообщили в НБУ.
Речь идет о прямом владении существенным участием в банке.
Отметим, что еще 23 мая владельцем 99,9099% акций банка опосредованно был гражданин Исландии Петурсон Маргеир, а формальным владелцем 90,02% акций было украинское ООО «Нью Прогресс Холдинг».
Как сообщал FinClub, почти год назад, 12 сентября 2017 года, банк «Львов» подал необходимую документацию в Национальный банк Украины для согласования инвестиции «нового стратегического акционера, независимой швейцарской компании по управлению активами ResponsAbility Participations AG».
Компания ResponsAbility интересуется проектами в сферах энергетики, сельского хозяйства, финансов. Компаниям предлагается долговое финансирование, прямые инвестиции в капитал и техническая помощь. У нее есть офисы в Швейцарии, Франции, Люксембурге, Норвегии, Таиланде, Китае, Индии, Кении и Перу.
Уже 13 сентября в НБУ подтвердили получение документов на покупку 51% акций.
Учитывая, что НБУ должен принять решение о разрешении или отказе в покупке существенного участия в течение трех месяцев с момента получения полного пакета документов, сентябрьский пакет не был полным и инвестору пришлось дорабатывать его.