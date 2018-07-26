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Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:13
ось так :(
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d_12
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П'ят 27 лип, 2018 13:12
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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П'ят 27 лип, 2018 12:24
d_12
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