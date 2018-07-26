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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
37%
19
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:13

Квесторе_поверніться, http://www.banklviv.com/uk/about/shareholders/
ось так :(
d_12
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  #<1 ... 78910
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