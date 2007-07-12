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Обслуговування в українських
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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 78910

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
37%
19
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:13

Квесторе_поверніться, http://www.banklviv.com/uk/about/shareholders/
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:36

Швейцари таки купили 40% банку

Як обслуговування в київському відділенні ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:54

  Ukrainian написав:Швейцари таки купили 40% банку

Як обслуговування в київському відділенні ?

Швейцари без 5 хвилин мажоритари.
Мають докупити більше 50% банки.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 08 жов, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:17

  d_12 написав:Квесторе_поверніться, http://www.banklviv.com/uk/about/shareholders/


сайт банку із 2000-их років
я б першим ділом замовив новий сучасний дизайн (як в Альянсу наприклад чи Востоку..)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 17:18

  greenozon написав:
  d_12 написав:Квесторе_поверніться, http://www.banklviv.com/uk/about/shareholders/


сайт банку із 2000-их років
я б першим ділом замовив новий сучасний дизайн (як в Альянсу наприклад чи Востоку..)

Краше нехай в ІБ прикрутять відкриття депо.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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