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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:13
Квесторе_поверніться,
ось так :(
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:36
Швейцари таки купили 40% банку
Як обслуговування в київському відділенні ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Пон 08 жов, 2018 16:54
Швейцари без 5 хвилин мажоритари.
Мають докупити більше 50% банки.
Востаннє редагувалось Квесторе_поверніться в Пон 08 жов, 2018 17:26, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 17:17
сайт банку із 2000-их років
я б першим ділом замовив новий сучасний дизайн (як в Альянсу наприклад чи Востоку..)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 08 жов, 2018 17:18
Краше нехай в ІБ прикрутять відкриття депо.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 19:04
Банка фартова...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Пон 08 жов, 2018 20:02
Re: Банк Львів
Інтернет банкінг відкрити тільки через відділення?
Додано: Пон 08 жов, 2018 20:56
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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