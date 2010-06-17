Банк Львів

банк почав займатись СМС-ним спамерством
із номера +380948471038
зміст
Vidryi depozyt u banku z
shvejcarskym akcionerom!
Otrymai do 18% u gryvniah!
BANK LVIV....
До речі 18% на офсайті не знайшов, замашука ведмедів на фіктивний мед?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:25
банк почав займатись СМС-ним спамерством
із номера +380948471038
зміст
Vidryi depozyt u banku z
shvejcarskym akcionerom!
Otrymai do 18% u gryvniah!
BANK LVIV....
До речі 18% на офсайті не знайшов, замашука ведмедів на фіктивний мед?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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