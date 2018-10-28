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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 891011

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 52
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
37%
19
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
12%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
17
Всього голосів : 52
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:25

банк почав займатись СМС-ним спамерством
із номера +380948471038

зміст

Vidryi depozyt u banku z
shvejcarskym akcionerom!
Otrymai do 18% u gryvniah!
BANK LVIV....



До речі 18% на офсайті не знайшов, замашука ведмедів на фіктивний мед? :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:54

Re: Банк Львів

  greenozon написав:До речі 18% на офсайті не знайшов, замашука ведмедів на фіктивний мед?

.... а який максимальний % знайшли?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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