банк почав займатись СМС-ним спамерством
із номера +380948471038
зміст
Vidryi depozyt u banku z
shvejcarskym akcionerom!
Otrymai do 18% u gryvniah!
BANK LVIV....
До речі 18% на офсайті не знайшов, замашука ведмедів на фіктивний мед?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:25
банк почав займатись СМС-ним спамерством
із номера +380948471038
зміст
Vidryi depozyt u banku z
shvejcarskym akcionerom!
Otrymai do 18% u gryvniah!
BANK LVIV....
До речі 18% на офсайті не знайшов, замашука ведмедів на фіктивний мед?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 жов, 2018 16:54
Re: Банк Львів
.... а який максимальний % знайшли?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:09
16 вроді і то на якийсь довгий строк...
могли б в честь швайцарії і 19 катнути
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 29 жов, 2018 21:57
Додано: Вів 30 жов, 2018 06:00
Максимальна ставка депозиту у грн. на рік - 17%, для пенсіонерів - 18%
Також підвищили на 1% ставку по депозиту "Ощадний" з вільним поповненням і зняттям - тепер 11%
Додано: Чет 01 лис, 2018 00:49
Відкриття вкладів з поточного он-лайн банк підтримує ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Чет 01 лис, 2018 01:37
Додано: Пон 26 лис, 2018 03:59
банк Львів
justit меня прям сдувает уже с 9 го этажа
Додано: Пон 26 лис, 2018 04:07
Re: Банк Львів
доброго вечора, підкажіть будьте ласкаві на рахунок проблемного кредиту в банку , з ким можна розмовляти. А то з експертами банку не складається , враження що вони стараються усугубити мою проблему(((
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