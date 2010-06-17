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Банк Львів

Банк Львів
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9101112

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Львів 3 5 53
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
20
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
32%
17
Всього голосів : 53
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:14

Re: Банк Львів

Є картки для оплати в інтернеті в банку з безкоштовним обслуговуванням та оформленням?
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:23

  motjash написав:доброго вечора, підкажіть будьте ласкаві на рахунок проблемного кредиту в банку , з ким можна розмовляти. А то з експертами банку не складається , враження що вони стараються усугубити мою проблему(((


Що у Вас за проблема? Напишіть в приват,поможу
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 січ, 2019 17:12

Швейцари, як і обіцяли, на 51% зайшли в банку.
Шанс застовбитись під високий прОцент ще є.
Ціна 2500 грн.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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