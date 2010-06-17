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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:14
Re: Банк Львів
Є картки для оплати в інтернеті в банку з безкоштовним обслуговуванням та оформленням?
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:23
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:12
Швейцари, як і обіцяли, на 51% зайшли в банку.
Шанс застовбитись під високий прОцент ще є.
Ціна 2500 грн.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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