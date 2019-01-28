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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:14
Re: Банк Львів
Є картки для оплати в інтернеті в банку з безкоштовним обслуговуванням та оформленням?
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:23
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:12
Швейцари, як і обіцяли, на 51% зайшли в банку.
Шанс застовбитись під високий прОцент ще є.
Ціна 2500 грн.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:48
Тут хіба пенсіонерам буде цікаво
+1% річних на депозит - бонус для наших шановних пенсіонерів
Додано: Чет 17 січ, 2019 17:51
Так, банка більше пенсіонерів шанує.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 18 січ, 2019 23:33
і ще по ОВДП цікавий пакет має, правда тарифи треба вивчати, багато їх там...
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:08
Re: Банк Львів
Підняли валютні ставки сьогодні. долар-євро 5-4,5% з поповненням
промокод від Мінфіна UF9U733
Додано: Пон 28 січ, 2019 17:14
wolt450
дійсно, цікава тенденція,
нюанс - біля 5 стоїть зірочка * -
* На суму вкладу до 100 000 доларів США/євро
Додано: Вів 29 січ, 2019 14:49
Додано: Вів 29 січ, 2019 15:26
Львів банка хоче грошей
Шановні клієнти!
Повідомляємо, що з 24 січня 2019року змінюється тариф на прийом платежів від фізичних осіб без відкриття рахунку на користь Митниці ДФС України і становитиме 0,5% (мін. 30 грн., макс. 500 грн.)
мабуть пов'язано із розмитненям євро-бляхєрів
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